Lunedì 14 e martedì 15 agosto La Promessa non andrà in onda su Canale 5, osservando un paio di giornate di stop per via del periodo di Ferragosto. Per rivedere le avventure della celebre tenuta occorrerà pazientare fino a mercoledì 16 agosto. Contrariamente a Terra amara, La Promessa non verrà riproposta in replica, anzi proseguirà con le puntate inedite che si pregustano avvincenti e briose.

Le anticipazioni rivelano che si arriverà a sfiorare la tragedia quando Leonor vorrà porre fine alle sue sofferenze d'amore. A causa del gesto inaspettato di Mauro, il quale si è sposato di nascosto con Teresa, la donna non riuscirà a trovare pace, puntando a togliersi la vita.

Nel frattempo tra la servitù c'è chi sarà preoccupato, a causa di una richiesta fatta dal barone riguardante Teresa, e chi sarà alla ricerca della torta migliore per le nozze di Jimena e Manuel. A proposito, quest'ultimo riceverà un particolare regalo da parte della sua futura sposa.

Anticipazioni La Promessa dal 16 al 18 agosto: la rivelazione di Eugenia su Curro

Eugenia, che negli ultimi tempi ha iniziato a dare segni di ripresa mentale, finirà per scambiare Jana con Dolores, ovvero la madre della domestica. Ignara che in realtà Dolores sia morta, e che la ragazza sia sua figlia, Eugenia finirà per rivelare di aver preso il piccolo Curro quando era ancora in fasce, strappandolo dalle braccia della sua vera madre.

Oltretutto, Eugenia domanderà perdono.

Il barone continuerà a essere fissato con Teresa, pretendendo di essere servito solamente da lei. Questa richiesta accentuerà i timori della governante Pia.

Curro salva la vita a Leonor

Il mal d'amore colpirà un membro della famiglia Lujan. Si tratta di Leonor, la quale ha saputo che l'uomo di cui era innamorato è sposato con un'altra.

Non riuscendo a superare il dolore, la giovane penserà di porre fine alla sua stessa esistenza. Sarà così che Leonor, in preda alla più nera disperazione, salirà in cima alla tenuta per gettarsi nel vuoto. Sarà l'intervento provvidenziale di Curro a impedire il peggio. Il ragazzo riuscirà a convincerla a rientrare nel palazzo.

Nel frattempo il padre di Leonor, pur ignorando il tentato suicidio della figlia, vorrà capire come mai sia inappetente e triste. Curro manterrà il riserbo.

La Promessa spoiler: Leonor e la lettera a Martina

Jana indagherà su Don Alonso nelle prossime puntate de La Promessa, mentre Jimena non esiterà a far recapitare un dono a Manuel, una piccola macchina fotografica. Intanto in cucina si terrà una discussione tra Lope e Simona riguardo il dolce da realizzare per il matrimonio di Jimena e Manuel. Leonor scriverà una lettera a Martina, raccontandole le sue sofferenze d'amore per Mauro.