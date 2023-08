Le anticipazioni sul cast di Amici 23 rivelano che ci sarà spazio per alcune riconferme e qualche new entry nel corpo docenti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Raimondo Todaro, malgrado le indiscrezioni di queste settimane, non rischierebbe il suo posto nel corpo docenti della scuola di Canale 5. Resta anche Lorella Cuccarini.

Tra i volti in uscita, invece, spicca il nome di Arisa che a quanto pare sarà impegnata nuovamente con un programma in onda sulle reti Rai (proprio come era successo in passato con Ballando con le stelle).

Qualcuno dovrà quindi sostituirla, e si immaginano delle new entry.

Arisa esce di scena dal cast di Amici 23

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cast di Amici 23 rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena della cantante Arisa.

Dopo il ritorno nella passata edizione, Arisa lascerà nuovamente il cast del talent show di Maria De Filippi per tornare in Rai.

Nella prossima stagione televisiva, infatti, sarà impegnata nel cast di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici, dove prenderà il posto dei Ricchi e poveri.

Di conseguenza, Maria De Filippi dovrà trovare un nuovo insegnante di canto per la ventitreesima edizione del suo seguitissimo talent show.

Lorella Cuccarini resta: anticipazioni Amici 23 cast docenti

Tra i nomi emersi vi era quello di Emma Marrone ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la cantante salentina difficilmente possa prendere parte alla trasmissione, dati i nuovi impegni discografici che la vedranno protagonista nel corso della stagione 2023/2024.

Confermata, invece, la presenza di Lorella Cuccarini: la showgirl continuerà ad essere una delle protagoniste del corpo docenti del talent show di Canale 5.

A confermarlo è stata la stessa Lorella Cuccarini in una delle sue ultime interviste, dove ha svelato di aver rifiutato anche una proposta da parte della Rai per un nuovo programma in onda nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia.

Raimondo Todaro non rischierebbe il posto: anticipazioni Amici 23 cast nuovi insegnanti

Tra i nomi in bilico, invece, spiccava quello di Raimondo Todaro che nel corso dell'ultima stagione è stato protagonista di una serie di momenti conflittuali con la padrona di casa.

Ecco perché il suo nome veniva messo tra quelli a rischio ma, stando alle indiscrezioni di queste ultime ore, non correrebbe alcun rischio.

Maria De Filippi non avrebbe intenzione di far fuori Raimondo Todaro dal cast del suo show e, quasi sicuramente, sarà uno degli insegnanti di Amici 23.

Alessandra Celentano, ormai ribattezza la "preside" della scuola, può stare serena: la sua presenza nel talent show non è assolutamente in discussione e sarà nuovamente presente in studio da settembre.