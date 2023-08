Momenti ad alta tensione accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa, la soap opera che sta riscuotendo un enorme successo sulle reti Mediaset. Le trame rivelano che ci saranno brutte notizie per Teresa (Andrea Del Rio). La donna infatti sarà vittima di una violenza sessuale da parte del barone Juan (Alberto Gonzalez), che scomparirà misteriosamente la mattina dopo.

Anticipazioni La Promessa: Teresa riceve delle lusinghe da Juan

Le anticipazioni de La Promessa riguardanti le prossime puntate in programma a breve su Canale 5 annunciano che tutto il palazzo sarà in ansia per la scomparsa del Barone.

La storyline prenderà il via quando Juan offrirà a Teresa di trasferirsi alla sua tenuta per diventare governante. La ragazza accetterà con entusiasmo la proposta lavorativa del Barone poiché così avrà il tempo di dimenticare l'ex compagno Mauro (Antonio Velazquez). Ben presto, Juan inizierà a corteggiare Teresa in modo troppo esplicito. La cameriera a questo punto troverà il coraggio di confessare le lusinghe ricevute dal Barone alla collega Pia (Maria Castro). Proprio quest'ultima cercherà di tranquillizzare la sottoposta assicurandola di vegliare su di lei affinché non le succeda niente. Tuttavia, la situazione cambierà drasticamente nel giro di poco tempo.

Il Barone assale la domestica

Juan chiederà che il tè gli venga servito personalmente da Teresa in biblioteca.

Il Barone a questo punto mostrerà il suo vero volto finendo per assalirla e facendole capire che è arrivato il momento tanto atteso. La domestica a questo punto implorerà il nobile di lasciarla andare con le lacrime agli occhi. Purtroppo Juan non ascolterà la supplica di Teresa che la mattina dopo apparirà in evidente stato di choc.

La donna infatti informerà Pia di quello che è successo la sera precedente con il padrone. Un dialogo criptico che farà da apripista ad un segreto.

Juan scompare nel nulla dopo la violenza a Teresa

Il Barone sembrerà essere sparito nel nulla dopo la violenza a Teresa. I vestiti dell'uomo infatti non risulteranno più essere riposti nell'armadio mentre la figlia Cruz non comprenderà per quale motivo suo padre non l'abbia salutata prima della partenza.

La Promessa infatti cadrà in un'atmosfera di incertezza e irrequietezza dopo la scomparsa di Juan e quella di Manuel, che verrà dato per morto in seguito ad un incidente aereo.

Una situazione che preoccuperà tantissimo Cruz, che sospetterà che sia successo qualcosa di grave a sua padre. Juan sarà scomparso per sua iniziativa oppure i sospetti della figlia saranno fondati? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per saperlo.