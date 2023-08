La soap opera La Promessa continua a sorprendere il pubblico di Canale 5. Le anticipazioni sugli episodi in onda dal 16 al 18 agosto 2023 svelano che Leonor Luján (Alicia Bercán), dopo essere stata abbandonata da Mauro Moreno (Antonio Velázquez), tenterà di togliersi la vita, ma verrà salvata in tempo da Curro De La Mata Ezquerdo (Xavi Lock).

Jana Exposito (Ana Garcés), invece, sarà decisa a scoprire se il barone Juan Ezquerdo (Alberto González) è coinvolto con la morte della madre Dolores.

Spoiler de La Promessa al 18 agosto: Cruz vuole fare tornare Eugenia al sanatorio, Leonor disperata

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto Manuel annuncerà ai suoi cari che farà una proposta di matrimonio a Jimena, mentre Leonor tenterà il suicidio in preda allo sconforto. A salvarla ci penserà Curro. A cercare di capire la ragione per cui Leonor sia triste sarà Alonso, mentre Romulo farà un avvertimento al barone per le attenzioni rivolte a Teresa.

Eugenia, dopo aver scambiato Jana per sua madre, dirà a Cruz di aver chiesto perdono a Dolores. Intimorita al pensiero che la sorella possa far venire a galla ciò che è accaduto in passato, Cruz vorrà farla tornare al sanatorio.

Pia manderà dal barone Juan Maria al posto di Teresa. Quest'ultima ci rimarrà male e si sfogherà con padre Camilo. Il parroco esigerà ricevere delle spiegazioni da Petra sul comportamento del barone.

Il barone Juan furioso con Romulo, Maria sconvolta

Jana sarà decisa a fare delle indagini su Juan, con la convinzione che sia l’assassino della madre, ma Romulo, Pia e Maria cercheranno di dissuaderla.

Simona e Candela si accorgeranno che Lope sta trascurando il suo lavoro: in realtà proteggerà Miguel facendolo nascondere a La Promessa per sfuggire all’arresto. Maria diventerà complice di Salvador e Miguel dopo averli sorpresi in una stanza. Jimena regalerà una macchina fotografica al promesso sposo Manuel.

Leonor svelerà alla cugina Martina, con una lettera, di essersi innamorata di Mauro, invece Curro ed Eugenia ricorderanno i tempi felici trascorsi insieme.

Quest’ultima, non appena Maria inizierà a occuparsi di lei, le svelerà in che modo è diventata madre. Il barone si infurierà con Romulo per aver appreso che lui e Pia vogliono evitare i suoi incontri con Teresa. Maria apprenderà da Salvador che Miguel ha lasciato la villa nel cuore della notte. La donna il giorno seguente rimarrà sconvolta quando entrerà nella stanza di Eugenia.