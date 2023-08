Oggi, martedì 8 agosto, in rete sono trapelate nuove indiscrezioni su quello che potrebbe accadere al cast di Amici a fine estate. Gli ultimi rumor smentiscono l'imminente addio di Raimondo Todaro per una lite con Maria De Filippi e le promozioni a professoresse di Elena D'Amario ed Emma Marrone: l'unica che dovrebbe lasciare la cattedra per partecipare alla prossima edizione di The Voice Kids è Arisa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Tra gli insegnanti di Amici 23 potrebbe esserci ancora Raimondo Todaro: è questa l'indiscrezione che si sta facendo largo sul web l'8 agosto, ovvero a poco più di un mese dall'inizio della nuova edizione del talent-show.

In queste ore, infatti, anche Tvblog ha parlato del programma di Canale 5 e dei rumor che sono circolati ultimamente sui professori che potrebbero lasciare la scuola.

Vari siti che si occupano di televisione fanno sapere che attualmente l'unico addio sarebbe quello di Arisa: la cantante ha deciso di accettare il ruolo di giudice di The Voice Kids e dal prossimo autunno prenderà il posto de I Ricchi e Poveri. Per quanto riguarda colui/lei che sostituirà la docente, non ci sono ancora informazioni ufficiali: Maria De Filippi sarebbe alla ricerca di qualcuno che affianchi Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ma non avrebbe ancora preso una decisione definitiva.

Il dietrofront sul maestro di Amici

I rumor dell'8 agosto, dunque, sono opposti rispetto a quelli che hanno impazzato in rete nell'ultimo periodo su Raimondo Todaro: il professore di ballo che ha vinto la 22esima edizione di Amici (essendo il tutor di Mattia Zenzola), non sarebbe a rischio come si è detto e scritto da quando la scuola ha chiuso per le vacanze.

Pare, inoltre, che non ci sarebbe stata nessuna lite tra il siciliano e Maria De Filippi, anzi che i rapporti tra loro "erano e sono buoni".

Stando a quest'indiscrezione, dunque, non è da escludere che l'insegnante di danze latinoamericane possa essere riconfermato per il terzo anno consecutivo nella commissione interna, continuano ad affiancare Alessandra Celentano ed Emanuel Lo da metà settembre a fino alla fine della fase serale.

Le precisazioni sulle ex allieve di Amici

I siti d'informazione che hanno confermato il passaggio di Arisa alla Rai e la possibile riconferma di Todaro nel cast di Amici, hanno commentato i rumor che sono circolati di recente su due ex allieve molto amate dal pubblico.

In merito al possibile "arruolamento" di Emma Marrone ed Elena D'Amario nella commissione interna della nuova edizione, in rete si legge: "Queste voci sono destituite di fondamento".

La cantante e la ballerina che hanno partecipato alla stessa annata del talent-show (la 12esima, la stessa di Stefano De Martino ed Enrico Nigiotti), dunque, non sarebbero neppure in lizza per la cattedra che Arisa lascerà per diventare giudice di The Voice Kids.

Maria De Filippi non avrebbe ancora completato il corpo docente del suo storico format, quindi tutto è aperto e fino all'inizio di settembre possono cambiare tante cose.

L'unica ad aver già confermato il suo ritorno nella scuola come insegnante, è Lorella Cuccarini: la showgirl ha rilasciato diverse interviste in cui ha spiegato di essere felicissima di poter lavorare ancora al fianco di giovani cantanti che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Anche Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Alessandra Celentano dovrebbero partecipare ad Amici 23, mentre su Raimondo Todaro circolano indiscrezioni contrastanti: l'ultima di Tvblog parla di buoni rapporti tra il maestro e la presentatrice, quindi ci sono alte probabilità che il loro sodalizio vada avanti anche l'anno prossimo.