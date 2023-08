Terra Amara prosegue con il racconto delle vicende dei protagonisti di Cukurova e presto arriveranno molte novità. Tra Mujgan e Fikret nascerà un sentimento sempre più forte e i due sembreranno inseparabili. Il nipote di Fekeli, tuttavia, non riuscirà subito a conquistare la fiducia della dottoressa, che dopo le esperienze passate gli chiederà più certezze. Fikret si sentirà pronto a iniziare una storia con Mujgan e la bacerà ancora, ma questa volta Fekeli assisterà a tutto. Ali Rahmet parlerà con il nipote e gli chiederà di essere onesto con Mujgan, visto che ha già sofferto molto.

Anticipazioni Terra amara: scatta il bacio tra Mujgan e Fikret

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che, dopo la morte di Yilmaz, per Mujgan inizierà un periodo molto duro. La donna non potrà fare a meno di pensare al male che si sono fatti a vicenda. Anche il rapporto con Fekeli non sarà sempre facile e a stare accanto a Mujgan ci sarà Fikret, che ascolterà i suoi sfoghi e la aiuterà a ricominciare. Il legame di amicizia tra i due protagonisti diventerà sempre più forte e si trasformerà in un sentimento più profondo. Presto si scoprirà che Fikret ha una relazione con Umit, ma nulla lo coinvolgerà come quello che inizierà a provare per la dottoressa. Dopo aver baciato per la prima volta Mujgan, Fikret non potrà fare a meno di pensare a lei e si confiderà con il cugino.

Anticipazioni prossime puntate: Fikret innamorato di Mujgan

Le prossime puntate di Terra amara vedono in primo piano la storia d'amore che nascerà tra Mujgan e Fikret. I due partiranno con i piedi di piombo e dopo un bacio saranno alquanto imbarazzati, ma poi non potranno fare a meno di cercarsi. Fikret confiderà i suoi sentimenti al cugino, dicendo di non aver mai provato qualcosa di così importante per una donna.

"Ti stai innamorando di Mujgan", gli dirà il cugino e Fikret non potrà smentire questo dato di fatto. Inizierà a domandarsi se anche la dottoressa provi qualcosa di forte per lui e la risposta arriverà presto.

Fekeli affiderà Mujgan a suo nipote solo a patto che lui non la faccia soffrire

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Mujgan e Fikret si ritroveranno ancora una volta vicini.

Il nipote di Fekeli a quel punto dichiarerà il suo amore: "Non ce la faccio più, da quando ti ho baciata non posso smettere di pensare a te". Lei gli risponderà in modo altrettanto romantico: "Allora non allontanarti mai più da me". Per la coppia la strada sembrerà in discesa, ma Mujgan non riuscirà a fidarsi completamente di Fikret e con il passare dei giorni gli chiederà delle certezze sul loro rapporto.

Dopo essersi lasciato andare alla passione, il nipote di Fikret verrà messo alle strette da Mujgan. La dottoressa gli spiegherà di avere già sofferto troppo in passato per un sentimento che non era reciproco e gli chiederà di essere moto chiaro con lei. Fikret ci penserà, ma non resisterà a lungo prima di baciarla ancora.

A quel punto Fekeli scoprirà la relazione del nipote con la dottoressa. Ali Rahmet sarà molto dubbioso a riguardo, ma parlerà con Fikret chiedendogli di essere prima certo di quello che prova. Fekeli farà di tutto per tutelare Mujgan e raccomanderà al nipote di non farla più soffrire.