Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal prossimo settembre 2023. Le novità riguarderanno la fascia del primo pomeriggio, dove ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne e dei vari daytime dei reality show.

Di conseguenza, verrà tolto spazio alle soap che in queste settimane estive hanno trovato spazio nella fascia del primo pomeriggio.

Tra queste figura My home my destiny, la nuova soap turca che ha debuttato lo scorso luglio, conquistando subito il pubblico di Canale 5.

Come cambia la programmazione Mediaset da settembre 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre riguarderà la fascia pomeridiana, dove ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ritornerà come sempre nello slot orario delle 14:45 e sarà poi seguita dalla striscia quotidiana di Amici 23 e dal daytime del nuovo Grande Fratello, in partenza da lunedì 11 settembre in tv.

Con il ritorno dei programmi classici della fascia pomeridiana di Canale 5, non ci sarà più grande spazio per le soap che hanno debuttato questa estate in daytime, riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

È questo il caso di My home my destiny, la soap turca che vede protagonista Demet Ozdemir, attualmente in onda nello slot orario che va dalle 15:45 alle 16:45 circa.

My home my destiny a rischio stop nella programmazione di settembre

Da settembre, la soap rischia di essere sospesa momentaneamente dalla programmazione feriale di Canale 5, dato che la seconda parte del pomeriggio sarà occupata dal talk show, Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino, in programma dalle 17 alle 18:45 circa.

A trainare la nuova edizione del programma, rimasto orfano di Barbara d'Urso per volere dei vertici Mediaset, dovrebbe essere la soap La Promessa, che in queste ultime settimane di programmazione si è stabilizzata sulla soglia dei 2 milioni al giorno e quasi il 22% di share fisso.

Di conseguenza, la soap turca potrebbe essere messa in soffitta per tutta la stagione autunnale/invernale e rispolverata nuovamente tra la primavera e l'estate 2024.

Confermatissima, invece, la programmazione di Beautiful e Terra amara, in onda da lunedì al sabato.

Chiude The Wall nel preserale: cambio programmazione Mediaset settembre

Novità anche nella fascia del preserale, dove a settembre si assisterà alla chiusura di The Wall. Il game show attualmente in onda (in replica) in daytime, lascerà spazio ad un'altra produzione condotta da Gerry Scotti.

Trattasi di Caduta Libera, il quiz delle "botole" che tornerà in onda dal 4 settembre in poi, dalle 18:45 alle 20:00 circa su Canale 5, prima del Tg5 della sera.