In My home my destiny Nermin e Barış saranno gli unici a rendersi contro della pericolosità di Mehdi e del fatto che possa fare del male a Zeynep, nonostante continui a dichiararle amore. Il primo ad accorgersi del fatto che Mehdi sia diventato uno stalker sarà Barış, che si renderà conto che l'uomo continua a spiarla, facendole anche le poste fuori dall'ufficio.

Barış sarà a stretto contatto con Nermin e le chiederà di informarlo di qualsiasi passo falso possa fare Mehdi nei confronti di Zeynep.

Le indagini di Barış

Mehdi sarà anche protagonista di un gesto folle.

Pochi istanti prima della morte di Müjgan, e dopo aver visto Zeynep insieme a Barış, con un stanga romperà il vetro dell'auto aziendale appartenente all'ex moglie.

Tutti penseranno che sia stato qualche vandalo del quartiere, solo Nermin penserà che dietro possa esserci lo zampino di Mehdi, così telefonerà a Barış che darà il via alle dovute indagini.

Sakine non si rende conto che Mehdi è pericoloso

Nermin, però, avviserà Barış anche di un altro gesto compiuto da Mehdi: ha preso in affitto una casa proprio a pochi passi da quella di Zeynep. La cosa infastidirà in primis Zeynep, ma anche il resto della famiglia, a eccezione di Sakine: lei sarà l'unica con il paraocchi e a sperare che Mehdi e Zeynep possano tornare insieme.

La donna sarà talmente annebbiata da questa speranza che non penserà che la figlia potrebbe anche morire per mano di Mehdi.

Zeynep scopre che Mehdi le ha distrutto la macchina

Grazie a un amico poliziotto, Barış riuscirà a ottenere il video del momento in cui è stata vandalizzata la macchina di Zeynep. Avrà così la conferma che è stato Mehdi a compiere il fattaccio e informerà subito Nermin.

Entrambi non sapranno come dire la cosa alla ragazza, ma sarà Barış a farsi carico della faccenda. La mattina seguente, quando Zeynep arriverà in ufficio, le farà vedere il video.

Zeynep denuncia Mehdi

Zeynep rimarrà senza parole, mentre Barış proverà a farla ragionare: davanti a questi fatti non può continuare a pensare che Mehdi non possa farle del male solo perché la ama, deve iniziare a pensare a se stessa e alla sua incolumità.

Sarà così che Zeynep prenderà una decisione.

Mentre tutti si ritroveranno nel nuovo negozio di Mehdi, pronto per essere inaugurato, vedranno arrivare la macchina di Barış. Tutti penseranno che abbia accompagnato Zeynep, ma la verità sarà un'altra. La ragazza arriverà seguita da una pattuglia della polizia: ha denunciato Mehdi per stalking. Per lui è stato emanato un ordine restrittivo: per i prossimi tre mesi dovrà stare distante da Zeynep per almeno 150 metri, in più è stato denunciato anche per lesioni personali per via della macchina sfacciata.

Mehdi sarà una furia e se la prenderà con Zeynep. Proverà a seguirla, ma lei andrà via con la macchina. Lui sarà incontrollabile, al punto che sfuggirà al controllo della polizia e proverà a raggiungerla a piedi. Zeynep inizierà a temere il peggio.