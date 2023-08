In My home my destiny Mehdi trascorrerà un periodo abbastanza complicato. Verrà arrestato non solo per stalking nei confronti di Zeynep, ma anche per averla sequestrata. Proprio in quel momento, però, nella sua vita arriverà anticipatamente la prima figlia.

Benal avrà improvvisamente le contrazioni e saranno Sakine, Nermin e Sultan a farla partorire. Non ci sarà tempo per far arrivare un'ambulanza. Mehdi avrà modo di vedere la bambina proprio nel momento in cui verrà condotto in prigione, ma sarà talmente stravolto che anche se la vedrà non reagirà.

Mehdi manda un regalo di compleanno a Zeynep

Intanto la sorella Cemile andrà in carcere per fargli visita e gli farà una proposta alquanto bizzarra. In Turchia si possono svolgere i matrimoni anche in carcere e visto che è arrivata la prima figlia, che avrà il nome di Müjgan in onore della sorella defunta, perché non sposare Benal?

Mehdi sarà un po' titubante, anche perché sembrerà avere intenzione di fare l'ennesimo tentativo con l'ex moglie. Proprio in quei giorni Zeynep compirà 26 anni e lui, tramite Cemile, le manderà un regalo: una casa fatta con fiammiferi usati e una lettera. Zeynep rimarrà sconvolta da tale regalo, ma deciderà di andare in carcere.

Mehdi decide di sposare Benal

Zeynep andrà in carcere non per fargli visita, ma per restituirgli tramite il suo avvocato Hussein il regalo, dicendo esplicitamente che vuole Mehdi fuori dalla sua vita.

Anche l'avvocato riprenderà Mehdi: per evitare di avere ulteriori problemi con la giustizia, deve evitare qualsiasi tipo di contatto con Zeynep, dalle telefonare ai regali.

Sarà proprio in quel momento che Mehdi prenderà una decisione: sposare Benal in carcere e il matrimonio si terrà il giorno seguente.

A Mehdi viene concessa l'opportunità di vedere la piccola Müjgan

Mehdi chiamerà Cemile per darle la notizia, ma quando la ragazza lo comunicherà a Benal, quest'ultima le risponderà che non ha nessuna intenzione di sposarsi. Cemile sarà sconvolta, non capirà perché Benal abbia fatto questo cambio di rotta. Più tardi proverà a parlarle e Benal cambierà nuovamente idea: sposerà Mehdi.

La notizia farà il giro del quartiere e arriverà anche alle orecchie di Zeynep. Prima di convolare a nozze, però, Mehdi avrà l'opportunità di prendere in braccio per la prima volta la sua bambina.

Sarà Benal a portargliela e lui quando ce l'avrà tra le sue braccia non riuscirà a trattenere la commozione. "La mia bambina, la mia bellissima figlia", continuerà a ripetere Mehdi, estasiato dalla presenza della piccola Müjgan. La vita dell'uomo cambierà velocemente e ad attenderlo ci saranno le nozze con Benal.