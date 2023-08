Terra amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 e presto tornerà con le nuove puntate. Intanto arrivano le anticipazioni dei prossimi episodi. Demir e Umit diventeranno amanti, e Zuleyha scoprirà la loro relazione, decidendo di lasciare per sempre il marito. A quel punto Demir sarà talmente disperato da essere pronto a sacrificare la sua stessa vita pur di restare accanto a Zuleyha. Non ci sarà però nulla da fare e Yaman affronterà Umit, in un acceso faccia a faccia che non sarà privo di conseguenze per entrambi.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha scopre che Umit è incinta di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che, nelle prossime puntate, Zuleyha verrà a sapere che Umit è incinta di quattro mesi e che il padre è Demir. La sua reazione stupirà Sevda, in quanto sarà pacata e razionale. Non si scaglierà contro Umit, ma comunicherà al marito di voler divorziare. Nel frattempo Demir scoprirà il piano di Umit, capace di farlo capitolare per vendicarsi con l'alleanza di Fikret, come gli dirà Fekeli.

Demir non crederà alle giustificazioni di Umit, che ammetterà le sue colpe, ma gli confesserà di essersi davvero innamorata di lui. Furioso Yaman fredderà la sua amante: "Vorrei essere morto piuttosto che toccarti".

Anticipazioni prossime puntate: Umit implora Demir di non lasciarla

Nelle prossime puntate di Terra amara, Fikret si troverà in una posizione molto scomoda, perché verrà smascherato da Fekeli e Demir. Umit, ancora scossa dalle parole di Yaman, non potrà fare altro che essere sincera e raccontargli tutta la verità sul piano di Fikret.

Umit assicurerà Demir di essersi innamorata perdutamente di lui, motivo per il quale la vendetta ai suoi danni non è stata portata a termine. Come se non bastasse, anche Fikret la minaccerà essendo stato tradito.

Demir dà un ultimatum a Umit, mentre Zuleyha lo lascia per sempre

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha non perdonerà Demir e sarà certa di chiedere il divorzio, anche perché Umit aspetta un bambino da lui.

Alla villa l'atmosfera sarà tesa e Yaman farà di tutto per farsi perdonare dalla moglie, ma senza successo. Nello stesso tempo Umit implorerà Demir di non lasciarla. Nonostante le tante lacrime, Yaman non le crederà e stanco delle sue lamentele le darà un ultimatum: "O lasci Çukurova da sola o dovrò costringerti". Anche di fronte a questo ennesimo rifiuto, Umit lo pregherà di non lasciarla, ma Demir non sarà assolutamente disposto a farla restare un altro minuto in città. "Dimenticami", sarà l'ultima frase che la dottoressa si sentirà dire dall'uomo che ama e non potrà fare altro che piangere in silenzio.