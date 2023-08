In My home my destiny, dopo essere uscito dal carcere, Mehdi faticherà a ottenere la fiducia delle persone che gli stanno accanto, soprattutto per quanto riguarda la vicenda che l'ha visto coinvolto con Zeynep. Non solo ha iniziato a stalkerarla, ma l'ha anche sequestrata. Lei l'ha denunciato, facendolo finire dritto in carcere, ma successivamente ha ritirato la denuncia perché fuori Cemile e la sua famiglia non se la stavano passando bene.

Mehdi sarà pronto per uscire, ma avrà anche altri problemi in carcere e in questo caso sarà Zeynep a portarlo fuori.

Le farà da avvocato e grazie a una testimonianza a suo favore sarà libero.

Tutti credono che Mehdi sia ancora ossessionato da Zeynep

Mehdi uscirà dalla prigione con la certezza di dare una vita agiata alla sua famiglia. Cengiz, un malavitoso suo compagno di cella, non solo lo farà vivere nel lusso più sfrenato, ma gli darà in gestione anche le sue attività. Zeynep penserà di essere nuovamente libera, ma non sarà così. Una sera si renderà conto che qualcuno la seguirà con una moto verso a casa e il giorno seguente quella stessa moto la raggiungerà ancora. In sella ci sarà un uomo che, coperto da un casco per mascherare la sua identità, sparerà contro Zeynep.

Tutto accadrà quando Zeynep si troverà nella nuova casa insieme alla mamma Nermin.

Quest'ultima, infatti, riavrà tra le mani i soldi che le ha sottratto l'ex marito Ekrem. Tutti penseranno che dietro questo tentato omicidio possa nascondersi la mano di Mehdi, così si daranno da fare per scoprire la verità.

Zeynep viene a conoscenza della verità

Barış, grazie alle sue conoscenze, inizierà a indagare. Stessa cosa farà Mehdi: vuole dimostrare che lui non c'entra niente con la storia del tentato omicidio.

Intanto a casa di Nermin accadranno cose strane, sarà chiaro che vengano spiate e per questo Nermin installerà in casa delle telecamere.

La donna, poi, inizierà sempre più spesso a ricevere delle telefonate anonime. Quando risponderà nessuno proferirà parola, fino a quando verrà a conoscenza di una scoperta sconvolgente.

Mehdi salva la vita a Zeynep

Barış, Nermin e Mehdi verranno a conoscenza in contemporanea, e da diverse fonti, che dietro il tentato omicidio ai danni di Zeynep c'è la mano di Ekrem, il suo padre adottivo. Forse l'ha fatto per vendetta per i soldi che gli sono stati presi da Nermin.

Il primo a informare Zeynerp sarà Barış. Andrà a casa sua, lei lo inviterà a entrare, ma lui preferirà parlare fuori nell'ingresso. Le farà vedere qualcosa nel telefonino e la ragazza capirà che dietro il suo tentato omicidio si nasconde la mano di Ekrem.

Anche Nermin correrà da lei per dirle la stessa cosa, informata da una chiamata anonima, e in quello stesso istante arriverà anche Mehdi, venuto a coscienza della verità dai suoi uomini.

Non saranno, però, le uniche persone presenti. Davanti all'ingresso ripiomberà l'uomo in moto, che punterà la pistola contro Zeynep. Per la ragazza sembrerà non esserci via di scampo, ma riuscirà a salvarsi anche questa volta, visto che Mehdi le farà da scudo.

Il ragazzo riuscirà a salvarsi o per lui sarà la fine?