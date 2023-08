L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 con nuove storie ambientate a Cukurova. Secondo le anticipazioni di martedì 8 e mercoledì 9 agosto Sevda e Zuleyha saranno protagoniste. Hunkar andrà dalla sua rivale per umiliarla e per Sevda sarà un momento molto duro. La donna sarà isolata da tutti gli abitanti de paese. A starle accanto sarà solo Zuleyha, che non dimenticherà il sostegno che le ha dato in un momento delicato con Demir. La signora Altun, inoltre, affronterà Yilmaz e chiuderà con lui ogni rapporto, dicendosi delusa dal suo comportamento e paragonandolo a suo marito.

Anticipazioni di Terra amara: Sevda umiliata da Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara di martedì 8 e mercoledì 9 agosto raccontano che per Sevda arriveranno dei giorni molto duri. La riconciliazione tra Demir e Hunkar porterà la donna a vedere Yaman sempre più raramente. Quando Sevda riceverà una busta con del denaro da parte di uno dei collaboratori di Demir si sentirà ancora più umiliata e sola, e non potrà fare altro che rifiutare il dono. Sarà chiaro che a Sevda non interessi il denaro, ma l'affetto di Demir che negli ultimi giorni sembrerà un ricordo lontano.

A infierire arriverà l'inaspettata visita di Hunkar, che rimetterà Sevda al suo posto. Così Hunkar si prenderà la sua rivincita dopo essere stata umiliata al circolo da Demir.

Anticipazioni delle puntate di martedì 8 e mercoledì 9 agosto: Zuleyha aiuta Sevda

Le puntate di Terra amara in onda martedì e mercoledì vedono Sevda al centro dei riflettori. La donna, oltre a sopportare l'assenza di Demir, dovrà affrontare Hunkar in un duro faccia a faccia. La signora Yaman andrà da Sevda raccontandole che Demir si è preso cura di lei solo per il senso di dovere verso suo padre.

Hunkar non dimenticherà di sottolineare che Adnan la considerava una donna debole e lo ha scritto anche nella sua lettera per Demir. "Non smetterai mai di insultarmi, vero?", chiederà Sevda alla sua rivale, che prima di andare via le porgerà una busta con del denaro.

Anche questa volta Sevda rifiuterà i soldi, urlando di non averne bisogno.

La guerra tra le due donne "coinvolgerà" anche il paese e gli abitanti si schiereranno dalla parte di Hunkar, isolando Sevda, che si sentirà sempre più sola. Dalla sua parte la donna avrà soltanto Zuleyha, che non esiterà a porgerle la mano per ricambiare il suo sostegno quando Demir era furioso con lei.

Zuleyha allontana Yilmaz dalla sua vita

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate di martedì 8 e mercoledì 9 agosto ci sarà un accesso faccia a faccia anche tra Yilmaz e Zuleyha.

I due si rivedranno alla piccola villa dopo che l'uomo ha portato via Adnan e non sarà di certo un incontro d'amore. Zuleyha sarà molto delusa e arrabbiata con Akkaya, che le assicurerà di non aver mai avuto intenzione di farle del male sottraendole il bambino. Le parole della donna saranno molto dure nei confronti di Yilmaz: "Non c'è più alcuna differenza tra te e Demir".