In My home my destiny, Zeynep prenderà una decisione drastica in merito al comportamento violento di Mehdi. Dopo aver scoperto che è stato lui a distruggerle la macchina, Zeynep lo denuncerà per stalking. Un ordine restrittivo gli impedirà di stare vicino alla moglie nel raggio di 150 metri, ma a suo carico avrà anche un denuncia per lesioni personali, vista l'auto distrutta.

Zeynep sarà sotto l'ala protettrice Barış, che la nasconderà dalla furia di Mehdi. Quest'ultimo, invece, scapperà dalla polizia con un unico obiettivo: trovare Zeynep per dirle ancora che "la ama".

La presa di coscienza di Sakine

Tutti saranno disperati dalla vicenda. Da una parte ci sarà Cemile con Nuh, che non ha fatto nemmeno in tempo a metabolizzare la morte di Müjgan, che in un batter d'occhio si è vista catapultata in questo nuovo problema.

Dall'altra, invece, ci sarà una Nermin disperata, mentre Sakine continuerà a difendere Mehdi. Lo farà fino a quando Nermin le mostrerà il video che conferma l'atto di vandalismo compiuto dal ragazzo sulla macchina di Zeynep. A quel punto Sakine, finalmente, vedrà le cose con lucidità e si pentirà di aver sostenuto questa relazione. Sarà talmente arrabbiata con Mehdi che andrà a casa sua e romperà con dei sassi un finestra.

Il lato nascosto di Barış

Mehdi, intanto, continuerà a cercare Zeynep. Andrà nel suo ufficio, a casa, poi farà visita a Nazlı. Le chiederà un prestito di 6.000 lire turche, che la donna gli consentirà, ma per cosa gli servirà questo denaro? Farà ritorno anche a casa sua e avrà modo di parlare con Cemile e Nuh, che proveranno a farlo ragionare, ma Mehdi scapperà di nuovo alla ricerca di Zeynep.

Quest'ultima, invece, sarà al sicuro con Barış, ma mentre saranno a pranzo sul lungomare lui riceverà una telefonata. A quanto pare deve scappare a casa perché ci sono dei problemi. Solo in questa occasione Zeynep scoprirà che nemmeno la vita di Barış è tutta rosa e fiori.

Mehdi trova Zeynep

Barış ha un fratello, Savaş, costretto sua una sedia a rotelle a causa di un incidente.

Era molto attaccato alla madre, ma da quando è morta la rabbia e il nervoso hanno avuto la meglio su tutto. Ha dei continui scatti d'ira, ma l'affetto che gli mostrerà Zeynep riusciranno a farlo calmare, al punto che uscirà dalla sua stanza, in cui vive 24 ore su 24, per cenare in giardino insieme a lei e il fratello.

Quella casa, quella notte, ospiterà anche Zeynep. Barış le dirà che dovranno stare svegli, Mehdi potrebbe trovarli e raggiungerli. Zeynep andrà in cucina per fare un caffè, mentre Barış si fermerà in salotto. Dietro di lei, però, sentirà una strana presenza: sarà Mehdi.

La ragazza non riuscirà nemmeno a chiedere aiuto, perché Mehdi la narcotizzerà con del cloroformio. "Scusami Zeynep", le dirà, ma cosa avrà intenzione di farle?