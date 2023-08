Le puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, vedono il personaggio di Fikret diventare sempre più importante per lo svolgimento della trama. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, il nipote di Fekeli inizierà a provare dei forti sentimenti per Mujgan. Fikret starà vicino alla dottoressa anche quando quest'ultima dovrà prendere parte ai funerali della zia Behice, a cui nessuno a parte lei si presenterà. Quando Ali Rahmet scoprirà la vera identità del nipote, ossia che si tratta del fratellastro di Demir, Fikret prenderà le distanze dalla vedova di Yilmaz.

Pur confessandole il suo amore, le dirà di dover interrompere ogni rapporto con lei per via del suo passato.

Fekeli scopre cosa lega Demir e Fikret

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Fikret, il quale dovrà rinunciare al suo amore per Mujgan pur di perseguire il suo piano di vendetta contro Demir. Seguendo la trama della soap turca ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fekeli assisterà a un bacio tra il nipote e Mujgan. Prendendo in disparte Fikret, Ali Rahmet si dirà favorevole a un suo avvicinamento alla dottoressa, purché non le provochi altro dolore dopo il difficile matrimonio con Yilmaz.

Fikret avrà come unico obiettivo quello di farla pagare al fratellastro Demir, per questo non se la sentirà di stare vicino a Mujgan. Nonostante ciò il giovane sarà l'unico a starle accanto nel momento in cui quest'ultima dovrà recarsi a Istanbul per i funerali della zia Behice, a cui nessuno prenderà parte. Al rientro ad Adana Fikret riprenderà a stare lontano da Mujgan, che si sentirà sempre più confusa a causa del suo comportamento.

Mujgan confusa dal comportamento di Fikret

La situazione di Fikret peggiorerà nel momento in cui sarà costretto a confessare a Fekeli la sua vera identità. Alì Rahmet sarà scioccato nell'apprendere che colui che credeva essere suo nipote in realtà è il figlio del defunto Adnan, ma cercherà di fare ragionare il giovane. Fekeli chiederà a Fikret di rinunciare al suo proposito di vendetta contro Demir e prometterà lui di continuare a considerarlo come suo nipote legittimo.

Fikret però affermerà di voler perseguire comunque il suo scopo.

Mujgan, che nel frattempo, affronterà direttamente Fikret e gli chiederà cosa prova per lei. Il giovane ammetterà tra le lacrime di provare amore nei suoi confronti, ma le chiederà di stargli lontano per via del suo passato. Mujgan sarà ancora più confusa, ma per capire come evolverà la questione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.