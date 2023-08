Il 2 settembre andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata della prima stagione della Serie TV turca My home my destiny.

A causa della nuova programmazione autunnale della fascia pomeridiana, la serie tv con Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol subirà uno stop. Le nuove puntate saranno, però, disponibili su Mediaset Infinity.

Stop per My home my destiny: ultima puntata in onda il 2 settembre

La storia d'amore tra Mehdi e Zeynep (interpretati rispettivamente da Ibrahim Çelikkol e Demet Ozdemir) sta appassionando milioni di telespettatori.

La nuova programmazione autunnale di Canale 5 prevede il ritorno della messa in onda nella fascia pomeridiana di Uomini e donne, Grande Fratello, Amici e Pomeriggio Cinque.

Pertanto, la serie tv turca subirà uno stop fino a data da destinarsi: l'ultima puntata della prima stagione sarà mandata in onda sabato 2 settembre. Dallo scorso 26 agosto, infatti, è prevista la messa in onda anche di sabato.

Anche la serie tv spagnola, La Promessa, non verrà più mandata in onda alle 14.45 (ora in cui ritornerà Uomini e donne), ma presumibilmente verrà collocata tra la trasmissione di Grande Fratello e Amici.

Beautiful e Terra Amara continueranno ad essere mandati in onda al solito orario estivo.

La seconda stagione disponibile solo su Mediaset Infinity

Nonostante lo stop della messa in onda su Canale 5, i fan potranno seguire la famosa serie tv turca su Mediaset Infinity: gli episodi della seconda stagione verranno pubblicati a partire dal 4 settembre sulla piattaforma in anteprima e gratuitamente.

In particolare, verrà resa disponibile una puntata al giorno, dal lunedì al venerdì, a mezzanotte. Dunque Mediaset, come già fatto per altre serie tv, ha deciso di lanciare anticipatamente sull'app anche gli episodi di My home my destiny, prima della messa in onda ufficiale su Canale 5.

Ipotesi di ritorno della messa in onda: estate 2024

Non si hanno al momento informazioni certe sulla data della messa in onda su Canale 5 della seconda stagione di My home my destiny. Si ipotizza che il ritorno dell'amata serie tv turca possa avvenire in occasione della pausa della programmazione per il periodo natalizio o, più verosimilmente, per l'estate 2024.

La trama: l'amore tra Mehdi e Zeynep

La serie tv è ispirata ad un romanzo che si basa su una storia vera.

La giovane Zeynep, di umili origini, viene educata da una ricca famiglia borghese. A seguito del ritorno della madre naturale nella sua vita, Zeynep decide di rinunciare al suo ricco mondo per ritornare al suo umile quartiere. La famiglia naturale la incita a sposare l'affascinante Mehdi. In realtà i due si erano già incontrati per opera del destino e si innamorano.