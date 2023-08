La Promessa continua a registrare ascolti altissimi nel pomeriggio di Canale 5 e prosegue anche dopo l'estate, allungando pure il sabato pomeriggio. Ma cosa succederà nei nuovi episodi? Cruz punirà ingiustamente Jana mentre Gregorio verrà portato via in manette, colpevole di aver avvelenato la povera Pia.

Ma gli intrighi non sono finiti qui perché la bugia di Jimena sulla sua finta gravidanza ha le ore contate. Cruz, infatti, chiederà l'aiuto di un medico, mettendola in grande difficoltà. Non sarà tuttavia lei a scoprire ogni cosa, ma un personaggio femminile a lei molto vicino.

Dunque, di seguito, le trame dettagliate di quello che accadrà nelle nuove puntate della soap opera La Promessa, dalla punizione di Jana, all'arresto di Gregorio, fino al castello di bugie di Jimena che presto cadrà inesorabilmente.

La Promessa: Cruz punisce Jana nel peggiore dei modi nelle prossime puntate su Canale 5

Nei nuovi episodi della soap La Promessa su Canale 5 Jana non avrà vita facile alla villa. Dopo essere stata sul punto di finire tra le mani di Lorenzo ed essere stata salvata in tempo da Curro avrà l'ennesima brutta sorpresa.

Ebbene sì, perché Cruz spedirà di nuovo Jana nella casa del terrore dei genitori di Jimena dove già era stata tempo fa per volere proprio di Jimena, tornando poi alla villa in condizioni pietose.

Nessuno si saprà spiegare il motivo della decisione tanto avventata di Cruz.

Nel frattempo, Pia farà una scoperta sconvolgente rovistando nei cassetti di Gregorio, che ha dovuto sposare per volere di Cruz, dopo la scoperta della sua gravidanza: che cosa ha trovato?

Pia nasconde a tutti ciò che ha trovato nel cassetto del comodino di Gregorio

Il matrimonio di Pia e Gregorio non sarà di certo felice, ma la governante dovrà farsi forza e accettare la realtà, se non vuole perdere lavoro, casa e reputazione. Quello che non sa è che il suo consorte nasconde qualcosa di terribile.

Come svelano le anticipazioni La Promessa Pia starà molto male e Jana capirà che la sua amica è vittima di avvelenamento.

I primi sospetti ricadranno su Petra, ma stavolta sarà completamente estranea alla faccenda.

Pia, dopo aver fatto una visita medica, appurerà di stare molto male e anche il suo bambino versa in condizioni critiche. Spinta dall'istinto, rovisterà nel cassetto di Gregorio e capirà di essere in pericolo.

Pia non potrà dire a nessuno ciò che ha trovato, temendo che il marito possa ucciderla, Ma non è finita qui.

La finta gravidanza di Jimena sta per essere scoperta

Continuando con le anticipazioni, Pia capirà che la sua vita è in pericolo dopo aver trovato una bottiglia di cicuta tra gli effetti personali di Gregorio: dunque, è lui che la sta avvelenando e non Petra.

Nei nuovi episodi La Promessa Petra verrà relegata a serva ingiustamente, proprio per i sospetti riguardo la causa dei continui malesseri di Pia.

Tornerà però a riavere il suo potere quando Cruz sarò tornata dal sanatorio, fedele complice e alleata.

Per quanto riguarda Jana, sarà sempre più colpita dal controllo che Cruz esercita sulle sue cure per Jimena, che sta nascondendo la sua finta gravidanza. Ma ecco che un imprevisto metterà in bilico il suo segreto.

Anticipazioni La Promessa: Jimena nei guai, Gregorio arrestato

Come svelano gli spoiler La Promessa Jimena fingerà di essere incinta per avere il controllo di Manuel, ma rischierà grosso quando Cruz le ordinerà di farsi visitare da un medico.

La furba Jimena acconsentirà, a patto che il medico che la curerà venga scelto da lei, così da ottenere il suo completo silenzio.

Jana deciderà di agire quando Pía le dirà di aver trovato il veleno nel cassetto di Gregorio.

Dopo aver informato Rómulo, verrà chiamata la Guardia Civile.

Il clima sarà molto teso quando Gregorio confesserà di essere stato lui ad avvelenare Pía affinché perdesse il bambino e, dopo l'arrivo della guardia civile, lascerà la villa in manette.