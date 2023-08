La soap opera turca My home my destiny è sempre più avvincente. Negli episodi in programmazione su Canale 5 dal 16 al 18 agosto 2023, Nermin scoprirà che il marito Ekrem ha una tresca clandestina.

Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) metterà alle strette Benal (İncinur Daşdemir) per sapere se è rimasta incinta di suo marito Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol): sarà convinta che l’infermiera si sia presa gioco di lei per non averle detto la verità.

Trame My home my destiny al 18/08: Emine e Faruk intraprendono una relazione, Nermin disperata

Gli spoiler riguardanti le puntate che occuperanno il palinsesto di Canale 5 da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto raccontano che Mehdi si sentirà a disagio alla festa organizzata per a casa dei genitori adottivi di Zeynep: si renderanno conto di essere del tutto diversi.

Zeynep si stancherà di non essere compresa dal marito, invece Emine (Naz Göktan) e Faruk (Engin Hepileri) faranno pace dopo essersi scambiati un bacio, intraprendendo una relazione sentimentale.

Nermin deciderà di fare una sorpresa al marito Ekrem presentandosi nel suo ufficio, ma verrà a conoscenza che lo stesso la tradisce con un’altra. In preda allo sconforto la donna telefonerà subito alla figlia Zeynep, facendola rimanere sconvolta. La figlia adottiva la ragngerà subito a casa per provare a confortarla e Nermin deciderà di non svelare al marito cosa ha scoperto sul suo conto.

Mehdi su tutte le furie, Zeynep rimane delusa da Benal

Mehdi andrà su tutte le furie quando apprenderà che la sua ex amante Benal ha iniziato a lavorare nella villa dei suoi suoceri Ekrem e Nermin.

Dopo aver fatto la scoperta, Mehdi rivelerà di aver avuto una storia d’amore con l’infermiera poco prima di pronunciare il fatidico sì. A questo punto Zeynep inizierà ad avere il sospetto che il padre del bambino che aspetta Benal possa essere suo marito. Nuh (Fatih Koyunoğlu) inviterà Mehdi a fare di tutto per riconquistarsi la fiducia di Zeynep, la quale affronterà Benal e le dirà di essere rimasta delusa.

Benal, però, mentirà e le dirà che è incinta dell'ex marito violento.

Zeynep, dopo essersi sentita in colpa per essersi scagliata contro Benal, le chiederà di rimanere ad alloggiare a casa di sua madre. Mehdi, dopo essersi confidato con la sorella Cemile (Elif Sonmez), si recherà in fretta dal suocero Bayram (Kazım Sinan Demirer), padre biologico di Zeynep, non appena l’uomo verrà ritrovato.