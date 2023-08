Tina Cipollari difesa dall'ex dama Elsa Profili, ben nota al pubblico di Uomini e donne. A distanza di un po' di anni dalla sua partecipazione al seguitissimo talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, l'ex dama ha scelto di intervenire in prima persona e lo ha fatto spezzando una lancia in difesa di Tina.

In queste settimane, infatti, l'opinionista si è ritrovata al centro di accese polemiche legate al suo ruolo "trash" nella trasmissione al punto che qualcuno aveva messo in discussione anche la sua presenza in studio in questa nuova edizione.

Tina Cipollari non è fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, Tina continua a essere uno dei volti di punta della prossima stagione di Uomini e donne e la sua presenza non viene messa affatto in discussione per l'edizione in partenza a settembre su Canale 5.

Contrariamente alle indiscrezioni che sono trapelate in queste settimane, Tina ha scelto di intervenire in prima persona e lo ha fatto postando dei messaggi social, in cui chiarisce di non aver subito alcun tipo di provvedimento.

La presenza dell'opinionista non è affatto messa in discussione e dal prossimo settembre continuerà a essere uno dei volti di punta del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta a mettersi in gioco e a commentare le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

L'ex dama Elsa interviene in difesa di Tina a Uomini e donne

In queste ore, a spezzare una lancia in difesa di Tina e del suo operato in trasmissione, ci ha pensato anche l'ex dama Elsa Profili che, in una intervista, ha lasciato intendere di essere dalla parte dell'opinionista, nonostante le critiche di queste settimane.

"Maria De Filippi è una persona molto intelligente e se Tina è lì da molti anni è perché svolge bene il suo ruolo", ha dichiarato l'ex dama della trasmissione di Maria De Filippi.

"Se questo non andasse bene per la trasmissione, sicuramente Maria non l'avrebbe tenuta", ha aggiunto ancora l'ex volto di Uomini e donne.

Elsa si schiera contro Giorgio e difende Tina Cipollari

Insomma una difesa a tutto tondo nei confronti di Tina dopo che, in questi giorni, l'opinionista è stata duramente bersagliata e criticata da un altro ex volto della trasmissione di Canale 5.

Trattasi di Giorgio Manetti, l'ex fidanzato storico di Gemma, che non ha risparmiato delle stoccate nei confronti dell'opinionista tv.

"La sua critica mi sembra inconsistente", ha dichiarato Elsa parlando delle critiche di Giorgio sul trash fatto da Tina in trasmissione, aggiungendo che forse l'ex cavaliere ha fatto queste dichiarazioni per uscire di nuovo allo scoperto e quindi tornare alla ribalta mediatica.