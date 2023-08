Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto emergerà tutta la verità su Fikret.

Il nipote di Fekeli parlerà con suo zio rivelandogli di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman.

Fikret, inoltre, non nasconderà la sua voglia di vendetta nei confronti di Demir, anche se suo zio non approverà affatto il suo atteggiamento. Ignaro di tutto, Yaman chiederà proprio a Fekeli un aiuto per scoprire chi lo sta ricattando, ma Ali Rahmet sarà costretto a mentire pur di proteggere suo nipote, anche se ha saputo che non ha il suo stesso sangue.

Anticipazioni Terra amara: Fekeli scoprirà che Fikret non è il figlio di suo fratello

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Fikret inizierà a mettere in atto il suo piano contro la famiglia Yaman. L'intenzione dell'uomo sarà quella di distruggere la memoria di Adnan, il padre che lo ha sempre disprezzato, ma nel mirino di Fikret ci sarà anche Demir.

Le prime mosse di Fikret saranno contro l'azienda Yaman: saboterà la produzione ma sarà sorpreso da Fekeli. A quel punto, l'uomo sarà costretto a essere sincero con suo zio e gli rivelerà che suo padre era Adnan Yaman. Ali Rahet sarà sconvolto nel sapere che Fikret non è il figlio di suo fratello come aveva sempre pensato, ma lo amerà come sempre e proverà a capire le sue ragioni.

Anticipazioni prossime puntate: Demir chiederà aiuto a Fekeli

Nelle prossime puntate di Terra amara, Fikret racconterà a Fekeli la sua infanzia infelice a causa di un padre che lo disprezzava. Pur essendo vicino a suo nipote, Ali Rahmet non riuscirà a capire il senso della sua vendetta, visto che l'unico Yaman rimasto in vita è Demir.

Fikret spiegherà che il suo fratellastro, a differenza sua, ha vissuto un passato felice, con un padre che lo amava e che gli ha lasciato la sua azienda e per questo dovrà pagare. Nel frattempo, Demir continuerà a ricevere minacce anonime e la sua azienda sarà più volte in difficoltà a causa di alcuni dispetti ricevuti. Disperato, Yaman chiederà aiuto a Fekeli.

Fekeli pronto a tutto per evitare un'altra guerra

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fekeli riceverà da Demir un invito per parlare seriamente della sua situazione. Yaman racconterà di aver subito diversi dispetti in azienda e di aver ricevuto delle lettere anonime, oltre al fatto che la tomba di suo padre è stata profanata. Demir chiederà a Fekeli chi possa essere il responsabile di questi gesti contro di lui, ma Ali Rahmet mentirà.

L'uomo fingerà di non avere idea di chi possa essere. Quando sarà con suo nipote, tuttavia, Fekeli lo inviterà a rivedere i suoi piani e di mettere da parte l'odio per Demir. Fikret non avrà nessuna intenzione di ascoltare suo zio, ma Fekeli sarà molto chiaro: "Farò di tutto per fermarti".