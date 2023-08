Nello sceneggiato di Canale 5 My home my destiny il rapporto tra Zeynep e Mehdi non sarà più idilliaco, dopo che Burhan tornerà in città.

Ma chi è Burhan? Si tratta del figlio dell'uomo che ha ucciso il padre di Mehdi. Per anni ha vissuto all'estero, ma durante le prossime puntate tornerà a Istanbul non solo per dare fastidio a Mehdi, ma anche per riconquistare il cuore della sua amata Müjgan.

I due stavano insieme, ma viste le vicissitudini delle rispettive famiglie si sono detti addio. La presenza di Burhan farà uscire fuori la parte più violenta di Mehdi e la maggior parte delle volte sfogherà la sua ira proprio contro Zeynep.

Nella vita di Zeynep entra Barış

Zeynep inizierà a lavorare per uno studio legale che ha a capo Barış, un ragazzo che si rivelerà un superiore molto gentile e che carpirà che in Zeynep c'è un buon potenziale da sfruttare.

Il quartiere dove abita la ragazza, però, è molto conservatore e la gente spesso mormora. Una ragazza che lavora non viene vista di buon occhio, soprattutto se la sera tardi si fa accompagnare a casa da un uomo che, anche se è il suo capo, non è suo marito.

Zeynep non sopporta più Mehdi e chide il divorzio

Sakine rimprovererà la figlia per farsi accompagnare a casa da Barış, ma la vipera di casa rimarrà sempre Müjgan, che racconterà al fratello quanto successo. Mehdi diventerà geloso, ma in maniera pericolosamente possessiva, al punto che deciderà di rinchiudere la moglie in casa e di impedirle di andare a lavorare.

Sarà Müjgan a sorvegliarla con grande soddisfazione, ma Zeynep non si lascerà intimorire. Con un martello forzerà la porta e scapperà via. La prima cosa che farà sarà affrontare il marito e annunciargli che ha intenzione di separarsi.

Zeynep e Mehdi davanti al giudice

Zeynep lascerà casa di Mehdi insieme a Sakine e momentaneamente si trasferirà da Sultan.

Sakine, nonostante la violenza di Mehdi, continuerà a credere che lui sia l'unico uomo per sua figlia, per questo motivo proseguirà a mantenere i contatti all'insaputa di Zeynep.

Sarà Zeynep a fare richiesta di divorzio e visto che in Turchia non è necessario che tra i due coniugi intercorra un periodo di separazione, soprattutto per la non presenza di figli, Mehdi e Zeynep ben presto si troveranno davanti al giudice.

La disperazione di Mehdi

Alla domanda che conferma la volontà di divorziare sia Zeynep che Mehdi risponderanno di sì.

Dopo l'udienza Mehdi andrà via dal tribunale con il solito fare da duro, come se la cosa non lo intaccasse. In realtà, però, quando salirà in macchina si lascerà andare a un pianto liberatorio. Non riuscirà a darsi pace e capirà di aver perso, forse, una delle cose più belle che gli siano capitate nella vita.