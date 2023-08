Un Posto al sole tornerà dopo la pausa estiva per una nuova settimana di emozioni su Rai 3. Nelle puntate dal 28 agosto al 1° settembre sarà protagonista Damiano che dopo aver ceduto al ricatto inizierà a lavorare per Sabbiese. Nel frattempo, Marina si preparerà a lasciare Palazzo Palladini. Raffaele, invece, partirà per Barcellona con Ornella, ma sarà difficile trovare un sostituto in portineria. Infine, Renato sarà sempre più geloso di Giulia e Luca.

Anticipazioni Un Posto al sole: Viola ignara dei piani di Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 agosto al 1° settembre raccontano che la vita di Damiano cambierà radicalmente.

Dopo aver accettato il ricatto di Eduardo, infatti, il poliziotto diventerà a tutti gli effetti un complice dei malviventi. Parlando con Viola di quello che è accaduto con il piccolo Manuel e l'arma che il bambino aveva portato ad Antonio, Damiano di sentirà in colpa. Il poliziotto, infatti, sarà colpito dalla fiducia che Viola mostrerà nei suoi confronti e continuerà a provare per lei un sentimento importante. La moglie di Eugenio, dal canto suo, non potrà immaginare che adesso Damiano è sceso a patti con Eduardo e sta collaborando con lui.

Anticipazioni della settimana dal 28 agosto al 1° settembre: Marina pronta a trasferirsi

Le puntate di Un Posto al sole della settimana dal 28 agosto al 1° settembre vedranno in primo piano Damiano che in procura incrocerà Eugenio.

Il poliziotto approfitterà della presenza del magistrato per chiedergli informazioni sulle indagini che sta svolgendo. Eugenio che si fida ciecamente di Damiano non si farà problemi nel rivelargli le prossime mosse che potrebbero salvare Sabbiese dall'arresto. Nel frattempo, a Palazzo Palladini ci sarà aria di cambiamenti: Marina, infatti, si preparerà a tornare alla sua villa.

Roberto e Lara in vacanza con il piccolo Tommaso

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che dopo la deludente discussione con Roberto, Marina deciderà di lasciare Palazzo Palladini. Marina, tuttavia, avrà un malore [VIDEO], probabilmente a causa dello stress subito nelle ultime settimane a casa dei piani di Lara. Quest'ultima, invece, si vivrà la sua vacanza in compagnia di Ferri e farà anche una proposta inaspettata dall'imprenditore.

La signora Martinelli, infatti, chiederà a Roberto di andare a vivere con lei e il piccolo Tommaso, ma l'uomo preferirà rifiutare. Arriverà il momento delle vacanze anche per Raffaele che deciderà di andare con Ornella a Barcellona e raggiungere Patrizio. Per il portiere, tuttavia, ci sarà il grande impegno di cercare un sostituto in portineria prima della partenza. Renato, invece, continuerà ad osservare il legame sempre più forte tra Giulia e Luca e sarà molto geloso della sua ex moglie.