È ufficiale: in My home my destiny verrà confermato il divorzio tra Mehdi e Zeynep. Lei non perdonerà al marito di averla segregata in casa, così farà le valigie e andrà a vivere in una nuova abitazione insieme a Sakine, Emine e Sultan.

Mehdi finisce in prigione per aver picchiato Burhan

Mehdi e Zeynep sembreranno vivere un matrimonio idilliaco, ma qualcosa cambierà quando in città tornerà Burhan, il figlio di colui che ha ucciso il padre di Mehdi. Viste le vicissitudini con Burhan, ci sarà un rapporto fatto di puro odio, e per via di alcuni accadimenti uscirà la parte peggiore di Mehdi.

Quest'ultimo beccherà Burhan insieme a Müjgan: i due in passato hanno avuto una storia e non esiteranno a rivedersi quando lui tornerà nel quartiere. Alla vista dei due insieme Mehdi perderà il controllo: picchierà Burhan, lo farà finire in ospedale e lui verrà arrestato.

Mehdi segrega in casa Zeynep

Zeynep si arrabbierà per l'atteggiamento del marito, visto che le aveva promesso che non sarebbe stato violento con Burhan. La ragazza, poi, si sincererà delle condizioni dell'uomo in ospedale, ma tale visita farà infuriare ancora di più Mehdi, che entrerà in una sorta di vortice fatto di paranoie.

Ci penserà Müjgan a gettare benzina sul fuoco, dicendogli che Zeynep a tarda notte, dopo il lavoro, è stata accompagnata a casa dal capo Barış.

Mehdi vorrà che la moglie stia sotto il suo stretto controllo, così non la farà andare a lavorare e la segregherà in casa.

Zeynep presenta richiesta di divorzio

Zeynep si dispererà, ma con un martello riuscirà ad aprire la porta e a raggiungere il marito in officina. Qui avranno un duro confronto, dove la ragazza gli ribadirà che non può passare sopra a un così grave episodio di violenza, per questo Zeynep annuncerà che farà subito richiesta di divorzio.

Zeynep lascerà la casa di Mehdi e prenderà una casa in affitto, dove andrà a vivere insieme alla madre Sakine, e a Emine e Sultan. La ragazza, lavorando come avvocato, riuscirà a ottenere che il processo per il divorzio si svolga solo dopo pochi giorni.

La disperazione di Mehdi

Zeynep e Mehdi si troveranno davanti al giudice e alla domanda "volete divorziare" entrambi risponderanno di sì.

Zeynep non vorrà alimenti e nemmeno la divisione dei beni, e avrà la possibilità di vedere Kibrit secondo i giorni stabiliti.

I due, quando usciranno dall'aula del tribunale, si stringeranno la mano. Mehdi avrà sempre il suo solito fare da duro, ma appena uscirà nel parcheggio e salirà in macchina si lascerà andare a un pianto disperato. Per lui sarà difficile iniziare una nuova vita, anche se lo attende una nuova esperienza lavorativa insieme a Nuh e grazie alla signora Nazli.