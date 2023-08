My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:45 sulla rete ammiraglia Mediaset, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily turca evidenziano che Zeliha, con l'appoggio silente di Sakine, caccerà di casa Bayram, nel frattempo Nuh dirà a Mehdi che alcuni malviventi avranno rapito il suocero. Mehdi, quindi, si offrirà di pagare ai brutti ceffi il debito contratto da Bayram, ma finirà per trovarsi nel mezzo di una rissa durante la quale dapprima verrà pugnalato e subito dopo trasportato in ospedale.

Zeynep, in ultimo, verrà a conoscenza di cosa è stato capace Mehdi pur di salvare la vita a Bayram, così la ragazza capirà di amare Karaca.

Zeliha caccerà di casa Bayram

Nelle prossime puntate di My home my destiny, Bayram si presenterà ubriaco nel frangente in cui l'assistente sociale farà un colloquio a Mehdi e Zeynep per comprendere se i due possano ricoprire al meglio il ruolo di genitori affidatari della piccola Kibrit.

Zeliha, non sopportando tale mancanza di tatto, deciderà di cacciare di casa Bayram col silente appoggio anche di Sakine, così l'uomo lascerà l'appartamento dei Karaca e inizierà a vagare spaesato per le strade alla stregua di un clochard.

Tale vagabondaggio, però, avrà un effetto boomerang su Bayram, il quale dapprima rischierà di essere travolto da un treno in corsa e poi verrà rapito da alcuni malviventi a causa di un debito contratto tempo prima con gli stessi.

Nuh dirà a Mehdi che alcuni brutti ceffi hanno rapito Bayram

Nei prossimi episodi della soap opera di stampo turco, Nuh dirà a Mehdi che Bayram è stato rapito da dei malviventi ai quali deve del denaro.

Senza badare agli eventuali rischi, il meccanico si recherà prontamente nel garage dove il suocero è stato posto sotto sequestro e si offrirà di pagare in prima persona il debito di 20 mila lire turche in questione.

Il boss, però, farà orecchie da mercante e ne verrà fuori una pericolosa rissa dove Mehdi verrà accoltellato.

Zeynep capirà di essersi innamorata di Mehdi

Dopo essere stato pugnalato brutalmente, Mehdi verrà trasportato subito in clinica in codice rosso, luogo dove verrà operato d'urgenza.

Sebbene l'uomo sulle prime non sarà in fin di vita, Zeynep trascorrerà dei terribili momenti nella sala d'attesa dell'ospedale, durante i quali però capirà anche di essersi innamorata del coniuge malgrado nutrirà il sospetto che possa essere il padre del bimbo che l'infermiera Benal ha in grembo.

Sarà proprio Benal, in ultimo, che si metterà nuovamente in contatto con Cemile pretendendo di poter fare visita a Mehdi dopo aver saputo che lo stesso è stato pugnalato.