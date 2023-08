In My home my destiny, dopo il divorzio tra Zeynep e Mehdi, per quest'ultimo e Nuh inizierà una nuova vita professionale. Il primo chiuderà l'officina, mentre l'altro venderà il suo bar a Burhan, cosa che farà molto arrabbiare Mehdi. Nonostante ciò, decideranno di mettersi in affari. Vorrebbero gestire un negozio in franchising di pneumatici, così prenderanno un appuntamento con una nota azienda.

Durante l'incontro non gli verranno date buone speranze, anzi la loro richiesta verrà proprio respinta, fino a quando non ci sarà l'intervento di Nazlı, una collaboratrice che farà di tutto pur di far avere il negozio ai due ragazzi.

Nazlı vuole provarci con Mehdi

Alla fine Nazlı ci riuscirà, ma si capirà fin da subito che la donna ha un debole per Mehdi, che va oltre il rapporto lavorativo. Una sera lo inviterà a casa con la scusa di dovergli dare dei documenti, ma appena Mehdi varcherà la soglia della porta sarà ben chiaro anche a lui che Nazlı ha intenzioni ben diverse.

Si presenterà davanti a lui con indosso della lingerie e con fare ammiccante. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo? Durante le prossime puntate non verrà svelato subito, ma il fatto che Mehdi sia stato da Nazlı sarà una notizia che non passerà inosservata.

Tutti contro Cemile

Mentre Mehdi passerà la notte fuori, a casa sua succederà l'impensabile. Müjgan e Cemile litigheranno furiosamente perché quest'ultima ha intenzione di sposarsi con Nuh.

Müjgan sarà gelosa per il fatto che la sorella convoli a nozze una seconda volta, mentre lei non è mai riuscita a farlo.

Anche Mehdi non prenderà bene il fidanzamento tra la sorella e il suo migliore amico. In famiglia la situazione è già abbastanza delicata visto il suo divorzio con Zeynep, quindi la felicità di Cemile avrebbe anche potuto attendere.

La rivelazione di Nuh

Questo pensiero di Mehdi non starà per niente bene a Nuh, che non tollererà il fatto che le sue scelte di vita vengano giudicate in maniera gratuita. Soprattutto, gli darà fastidio che Mehdi consideri la sua proposta di nozze a Cemile una sorta di tradimento.

Stanco di tutti questi soprusi, davanti a tutti Nuh rivelerà che Mehdi ha trascorso la notte a casa della signora Nazlı.

Mehdi rimarrà di sasso e non reagirà alla cosa, ma come fa Nuh a sapere questa cosa? È stata la signora Nazlı a dirglielo: non riuscendo a contattare Mehdi, ha telefonato a Nuh per dirgli che Mehdi ha dimenticato a casa sua alcuni effetti personali, tra cui il tespih, la collana di grani di preghiera usata dai musulmani che Mehdi porta sempre con sé.

Questo sarà un duro colpo per i familiari del ragazzo, ma Mehdi avrà davvero trascorso una notte di passione con Nazlı?