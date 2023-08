La soap opera turca My home my destiny (il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir) sta regalando tante emozioni ai telespettatori di Canale 5, che la seguono dal lunedì al venerdì durante il daytime del pomeriggio. Le anticipazioni sugli episodi in programmazione prossimamente raccontano che Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) correrà un grosso pericolo per mettere in salvo il suocero Bayram (Kazım Sinan Demirer) da alcuni malviventi. Il meccanico verrà ferito gravemente alle spalle con una coltellata: le sue condizioni di salute saranno critiche e verrà condotto subito in ospedale.

Trame turche, My home my destiny: Bayram viene rapito, Mehdi prova a salvarlo ma viene pugnalato

Nelle nuove puntate in onda nel pomeriggio di Canale 5, Zeliha (Nurşim Demir), la madre di Mehdi, caccerà Bayram di casa, perché a causa dell'abuso di alcol ha rovinato il colloquio che l'assistente sociale ha fatto a Zeynep e Mehdi per l’affidamento di Kibrit (Helin Kandemir). Bayram inizierà a vagare per strada, si addormenterà sui binarie rischierà di farsi investire da un treno in corsa. Bayram inizierà a vivere come un barbone lontano dalla sua famiglia, ma non per questo finirà di portare guai. Nuh (Fatih Koyunoğlu) chiamerà Mehdi e gli farà sapere che alcuni malviventi hanno picchiato e rapito il suocero per non aver saldato un debito.

Il meccanico all'insaputa della moglie, non appena raggiungerà il garage in cui Bayram si trova sotto sequestro, verrà a sapere del debito di 20.000 lire turche e per liberare Bayram darà inizio a una rissa. Quando il peggio sembrerà essere passato, ad avere la peggio durante la colluttazione sarà Mehdi, in quanto verrà pugnalato alle spalle.

Zeynep capisce di amare il marito, Benal vuole fare visita a Mehdi in ospedale

La situazione sarà abbastanza seria. Mehdi verrà ricoverato d’urgenza in ospedale, ma fortunatamente riuscirà a sfuggire alla morte grazie all’intervento provvidenziale dei medici. Nel contempo Zeynep si renderà conto di provare dei veri sentimenti nei confronti del marito: non vorrà vivere senza averlo al suo fianco, anche se Zeynep scoprirà che è il figlio che aspetta Benal è suo (İncinur Sevimli).

L'infermiera le confesserà questa verità dopo aver fatto visita a Mehdi in ospedale. Riuscirà a entrare nel reparto di terapia intensiva e a vederlo grazie all'intervento di Cemile (Elif Sönmez), una delle sorelle di Mehdi.