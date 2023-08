Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di My home my destiny in programma tra qualche settimana di programmazione su Canale 5. Gli spoiler della serie tv turca segnalano che la storia tra Emine e Faruk subirà una battuta d'arresto. La figlia di Sultan infatti scoprirà che il fidanzato si sta sentendo con Selin.

Anticipazioni My home my destiny: Emine interrompe ogni rapporto con Sultan

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che i telespettatori assisteranno ad un salto temporale di circa un mese. Emine deciderà di andare a convivere con Faruk nella sua stupenda villa nonostante il parere contrario della madre.

La donna infatti interromperà ogni rapporto con Sultan che patirà moltissimo per la sua assenza. Intanto, Emine passerà tutto il tempo a leggere e riposare sul divano. La donna inoltre spenderà tantissimi soldi comprandosi abiti grazie alla carta di credito di Faruk. La figlia di Sultan finirà per fare la vita da grande signora mentre il suo compagno avrà un grave problema da risolvere.

Selin inizia a corteggiare spudoratamente Faruk

Nelle prossime puntate della soap opera, il padre di Faruk apparirà contrario alla relazione tra suo figlio ed Emine. L'uomo infatti pretenderà che il rampollo sposi la ricca Selin per risolvergli alcuni problemi finanziari della sua azienda. Per questo motivo, la ragazza inizierà a corteggiare spudoratamente Faruk tempestandolo di telefonate.

Il rampollo proverà a respingere ogni tentativo di avance da parte di Selin finché compierà una mossa strana che finirà per insospettire Emine. Proprio quest'ultima crederà che il misterioso interlocutore sia un uomo.

Emine scopre che Faruk si sta sentendo con Selin

Faruk proporrà ad Emine di comprare un'altra abitazione promettendole di arredarla secondo i suoi gusti.

Una proposta che sarà ben accetta dalla giovane finché non scoprirà che dovrà andarci ad abitare da sola. La figlia di Sultan a questo punto proverà a tirarsi indietro visto che temerà che il suo fidanzato la stia lasciando. Tuttavia, Emine cambierà presto idea dopo aver visionato il cellulare di Faruk. In questo modo, la ragazza scoprirà che il suo compagno tiene delle conversazioni misteriose con una certa Selin, la ragazza che ha incontrato una volta in un negozio di lusso dove stava facendo acquisti.

Per questo motivo, la storia tra la figlia di Sultan e Faruk entrerà in crisi. I due riusciranno a ritrovare la serenità oppure divideranno le loro strade per sempre? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della serie tv turca per saperlo.