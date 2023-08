Terra amara continua a raccontare le vicende di Cukurova e le anticipazioni annunciano importanti novità per i protagonisti. Dopo essersi reso conto che Zuleyha non ricambierà mai il suo amore, Demir accetterà di concederle il divorzio. Tuttavia porrà una condizione: Leyla resterà con lui alla tenuta e Zuleyha potrà vederla tutte le volte che vorrà. Zuleyha saluterà la figlia, pronta a una nuova vita con Yilmaz e vedere la loro nuova casa sarà un'emozione indescrivibile per lei.

Anticipazioni Terra amara: Demir concede il divorzio a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che, nonostante l'insistenza di Demir, Zuleyha non cambierà idea sui suoi sentimenti.

Yaman, diventato anche più morbido dopo la morte della madre Hunkar, si convincerà a concedere il divorzio alla moglie. Andrà anche a parlare con Mujgan, invitandola a rassegnarsi con Yilmaz come ha fatto lui con la moglie e permettere alla coppia di viversi liberamente. Per Yaman non sarà affatto una decisione facile e avrà il cuore spezzato, ma potrà contare sull'amore per Leyla, che resterà con lui alla tenuta. Zuleyha sarà costretta ad accettare l'unica condizione che le imporrà suo marito: lasciare che la bambina cresca a casa con lui.

Anticipazioni prossime puntate: Leyla resta con il padre alla tenuta

Le prossime puntate di Terra amara vedono Zuleyha e Yilmaz ancora innamorati e desiderosi di vivere il loro futuro insieme.

Per la coppia sembrerà essere caduto ogni ostacolo dopo la concessione del divorzio da parte di Demir. Zuleyha andrà alla tenuta a dire addio alla sua vita e a tutti i collaboratori dell'azienda Yaman, diventati per lei la sua famiglia. La donna, in lacrime, darà anche un abbraccio a Leyla e prima di lasciarla a Demir proverà a chiedergli di poterla portare con sé.

Yaman, tuttavia, non potrà cedere a questa richiesta e Zuleyha andrà via con Yilmaz con un nodo in gola.

Yilmaz fa una sorpresa a Zuleyha mostrandole la loro futura casa

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz e Zuleyha saranno finalmente pronti a vivere la loro storia d'amore alla luce del sole. Akkaya porterà la sua amata a vedere quella che diventerà la loro nuova casa.

L'architetto mostrerà alla signora le stanze e Zuleyha sarà sopraffatta dalla felicità, perché non si aspettava questa sorpresa da parte di Yilmaz. La coppia sarà entusiasta e con Adnan fantasticherà sul futuro che li aspetta, ma il destino per i protagonisti di Terra amara sa essere molto crudele. Presto per Yilmaz arriverà il momento dell'addio, perché avrà un incidente stradale che non gli lascerà scampo.