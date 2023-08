In My home my destiny tutti crederanno che Mehdi non cambierà mai e che per sempre continuerà a turbare la vita di Zeynep, ma la ragazza non potrà immaginare di avere un altro nemico. Dopo che Zeynep rischierà di morire per via di una pallottola, verrà a conoscenza che colui che vorrebbe farla fuori non è il suo ex marito, bensì il padre adottivo Ekrem.

Nermin torna ricca e va a vivere con Zeynep

La vita tornerà a sorridere a Nermin. Dopo tanto tempo, e grazie al lavoro di Barış, riavrà tra le mani l'eredità di famiglia, che l'è stata sottratta da l'ex marito Ekrem quando ha lasciato Istanbul per scappare alle isole Fiji insieme all'amante Meltem e la loro bambina.

Nermim, finalmente, potrà tornare alla vita di un tempo e la prima cosa che farà sarà andare a vivere in una casa tutta sua insieme a Zeynep. Vorrà con lei anche Sakine, ma la donna avrà sempre timore che la figlia possa nuovamente abbandonarla per stare con la madre adottiva. Le tre avranno un aspro confronto proprio all'ingresso della nuova villa di Nermin, dove però accadrà impensabile.

Tutti crederanno che Mehdi voglia fare ancora del male a Zeynep

Un uomo coperto da un casco arriverà in moto e si avvicinerà a loro, tirerà fuori una pistola e proverà a fare fuori Zeynep e le sue mamme. Fortunatamente non accadrà nulla, ma le donne saranno terrorizzate. Soprattutto Nermin e Sakine penseranno che dietro possa esserci la mano di Mehdi, ma Zeynep non sarà della stessa idea.

A ogni modo inizieranno le indagini, Mehdi verrà informato da Cemile su ciò che è successo, perché anche la ragazza penserà che sia stato il fratello, ma l'uomo si presenterà a casa di Nermin per confermare che dietro questa faccenda non c'è lui, ma non gli crederanno. Mehdi andrà anche in carcere per parlare con Cengiz, colui che gli ha dato in gestione i suoi beni una volta uscito dal carcere.

Gli chiederà se dietro il tentato omicidio di Zeynep ci sono i suoi nemici, ma non gli darà una risposta chiara.

Zeynep scopre che dietro il tentato omicidio si nasconde la mano di Ekrem

Tutti si daranno da fare per scoprire il colpevole, soprattutto Barış, che grazie a diverso materiale sarà uno dei primi a scoprire la realtà dei fatti.

Una sera, mentre si troverà nel suo ufficio, riceverà un messaggio. Zeynep aveva ragione: il mandante del tentato omicidio non è affatto Mehdi, ma un'altra persona a lei molto vicina.

La prima cosa che farà sarà andare da lei, che lo inviterà a entrare, ma lui preferirà rimanere fuori. Avrà qualcosa da farle vedere: a quanto pare colui che ha provato a farla uccidere è stato Ekrem, il suo padre adottivo. Nonostante la scoperta, la vita di Zeynep sarà ancora in estremo pericolo.