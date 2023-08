Dopo Tommaso Zorzi, un altro personaggio legato al Grande Fratello Vip si è esposto in merito alla proposta di legge riguardante i taxi gratuiti fuori dai locali per chi ha esagerato con l'alcol.

Nelle scorse Giulia Salemi ha infatti espresso il suo pensiero sul tema: la giovane italo-persiana, attraverso i propri account ufficiali social, ha diffuso un lungo post, nel quale si è interrogata sulla situazione attuale del paese evidenziando quelle che sono, a suo parere, alcune priorità. Fra queste, secondo lei non rientrerebbero i taxi gratis per chi sceglie di ubriacarsi in modo volontario.

Salemi sulla pericolosità di Milano

Giulia Salemi ha iniziato il lungo post contro la possibilità di dare taxi gratis a chi esce ubriaco dalla discoteca sottolineando che si vive nel timore e nella rassegnazione. Per l'ex gieffina, piuttosto: "Bisognerebbe aiutare a mettere in sicurezza chi è costretto ogni mattina e ogni sera a prendere un mezzo pubblico per andare e tornare dal lavoro".

Secondo l'influencer, a questo proposito, Milano è una città pericolosa. In particolare ha affermato che se prima i fenomeni criminali riguardavano soltanto alcune piccole zone, ora, invece, i reati avvengono con una certa continuità anche in luoghi in cui in passato ci si sentiva protetti senza tra l'altro, sempre secondo il suo pensiero, che le autorità preposte facciano abbastanza per invertire il trend.

'Non so quanti servizi ho visto a Striscia La Notizia o Le Iene ambientati a Milano o in altre città che ormai sono delle vere giungle, tutto accade sotto il nostro naso' ha sbottato poi Salemi.

Giulia Salemi si interroga sulla giustizia in Italia

Secondo l'influencer, il reale problema del paese riguarderebbe l'assenza di pene certe, condizione questa figlia direttamente di un quadro di riferimento normativo non sempre completo e comprensibile: 'Dal mio punto di vista il vero problema è la mancanza di pene certe.

E’ evidente che le leggi in Italia hanno dei buchi. Sono figlia di un poliziotto, quindi questo argomento lo conosco bene, perché le forze dell’ordine sono le prime vittime di leggi leggere o facilmente aggirabili' ha dichiarato Salemi.

'Io ho fiducia in questo governo e spero davvero che si possa fare presto qualcosa per la sicurezza di Milano e del resto del Paese' ha rincarato l'influencer italo-persiana, lanciando una sorta di appello alle Istituzioni che animano il sistema Italia.