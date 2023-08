Giulia Stabile aveva detto in una recente intervista che Sangiovanni sarebbe rimasto per lei il suo primo amore, ma non è mai scesa nei dettagli della separazione. E mentre la sua passione la sta portando in giro per l'Europa per conoscere nuovi stili e affermarsi sempre di più nel suo campo, qualcosa potrebbe essere cambiato durante l'estate 2023 [VIDEO]. La ballerina, nonché conduttrice di Tu sì que vales, è stata infatti avvistata da Webboh in compagnia di Diego Lazzari, un ragazzo molto conosciuto nel mondo social.

Giulia, nuova vita dopo Sangiovanni

Sembrava dover durare in eterno la romantica storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni, ma per alcuni motivi che i due hanno deciso di mantenere nascosti ai loro fan, dopo due anni di relazione tra il cantante e la ballerina è tutto finito. Erano i primi giorni d'agosto quando l'esperto di Gossip Amedeo Venza rendeva nota la presenza di una ragazza il cui nome corrisponde ad Alessia nella vita di Sangiovanni. E se i fan di Amici già da tempo avevano notato alcuni dettagli che portavano alla conferma di una nuova relazione nella vita del cantante, sembrava proprio che Giulia Stabile, la sua ex fidanzata, avesse deciso di dare spazio solo allo studio, alla carriera e agli amici, mettendo in stand-by l'aspetto 'relazioni sentimentali'.

I due si sono allontanati pian piano fino a che non sono scomparsi, come coppia, dal radar dei numerosi sostenitori che ancora ora non si danno pace per la loro rottura. Entrambi, però, stanno andando avanti con le rispettive vite.

Dopo aver partecipato a diversi stage, che l'hanno condotto a studiare a Londra, adesso Giulia si sta godendo qualche giorno di vacanza all'insegna della spensieratezza e dell'allegria con alcuni amici, tra cui anche Samuele Barbetta, suo compagno nella scuola di Amici.

All'interno di questa cornice si inserisce però la segnalazione di Webboh, secondo cui Giulia avrebbe instaurato una particolare sintonia con una star del mondo social.

È scattato un bacio tra Giulia e Diego?

L'avvistamento è avvenuto nell'isola di Ponza, laddove Diego Lazzari, star di Tik Tok classe 2000, è stato visto in compagnia di Giulia: chi ha notato i due giovani insieme ha parlato di una certa sintonia.

Addirittura tra i due sarebbe anche scattato un bacio: si tratta solo di una segnalazione che al momento non è suffragata da immagini. A questo punto i fan si chiedono se si tratti della nascita di un nuovo amore o di un flirt estivo, ma al momento entrambi restano in silenzio.