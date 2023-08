Le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 prossimamente vedono per la prima volta dall'inizio della soap Demir e Zuleyha attratti l'uno dall'altra. Come rivelano le anticipazioni della serie Demir deciderà di chiudere la relazione clandestina con Umit, per dichiarare di nuovo il proprio amore alla moglie, per poi chiederla di nuovo in sposa, stavolta senza costrizioni.

Zuleyha dichiara il suo amore a Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su uno dei momenti più romantici della soap che vedrà Demir e Zuleyha innamorati più che mai.

Seguendo la trama della serie, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, deciso a farla pagare al fratellastro Demir, Fikret chiamerà in suo aiuto Umit. La dottoressa ci metterà poco a sedurre Yaman, il quale sarà convinto che il matrimonio con Zuleyha sia giunto al termine visto che, nonostante la morte di Yilmaz, Altun continuerà a essere legata al suo ex. Umit comincerà a provare amore nei confronti del suo amante e Demir, dal canto suo, prometterà alla dottoressa di essere pronto a chiedere il divorzio alla moglie per potersi costruire una vita con lei.

Le cose però inaspettatamente cambieranno. Zuleyha, durante le indagini per scoprire l'identità del fratellastro del marito, resterà coinvolta in un grave incidente nel bosco, il tutto mentre Demir sarà impegnato a trascorrere un weekend romantico con Umit.

Sarà lui a trovarla e salvarla e dopo essersi ripresa Zuleyha confesserà a Demir di essere innamorata di lui e Yaman si renderà conto che il suo cuore è sempre appartenuto alla moglie.

Demir chiude con Umit

Demir, anche se si sentirà in colpa per le promesse fatte a Umit, deciderà di chiudere con lei. Dopo un primo tentativo fallito a causa dell'arrivo improvviso di Sevda, alla fine confesserà all'amante di voler stare con la moglie, anche per il bene dei figli.

Libero nella testa e nel cuore, Demir organizzerà una cena romantica con la moglie e alla fine le regalerà un anello chiedendola nuovamente in sposa, stavolta senza alcun tipo di costrizione.

Zuleyha non solo accetterà, ma confermerà di essere innamorata di Demir, con cui si lascerà andare a una notte di passione. Insomma Demir e Zuleyha staranno insieme per libera volontà, ma quanto durerà la pace tra i due coniugi? Di certo Umit non sarà disposta a lasciare andare l'amante senza combattere, ma per scoprire le prossime mosse della dottoressa non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.