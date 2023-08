Martina Luchena, influencer piemontese nota per essere stata la corteggiatrice di Riccardo Gismondi a Uomin e Donne, è diventata mamma per la prima volta. Nella giornata del 24 agosto è nata la piccola Matilde, nata dalla sua storia d'amore con Maurizio Bonori.

La gioia di Martina Luchena e Maurizio Bonori per la nascita di Matilde

Dopo la sua avventura televisiva a Uomini e Donne, Martina ha costruito una relazione con il compagno Maurizio Bonori.

È la prima figlia per Martina, mentre Maurizio è già padre di Santiago, avuto da una precedente relazione.

"Sapevamo il tuo nome ancor prima di scoprire fossi una bimba - 24.08.2023 alle ore 3:53 è nata la nostra Matilde Bonori", con queste poche parole la coppia ha annunciato su Instagram la nascita della bimba.

Martina Luchena e la sensazione di diventare mamma di una splendida bambina

La gioia di Martina Luchena e Maurizio Bonori è evidente e travolgente. Nei giorni precedenti alla nascita, Martina aveva condiviso scatti del suo pancione, manifestando l'attesa e l'entusiasmo per l'arrivo di Matilde.

L'affetto dei fan per la coppia si è concretizzato in una serie di congratulazioni per la nascita della dolce piccola. Anche ex volti di Uomini e Donne come Veronica Ursida hanno voluto mandare auguri speciali.

La voglia di diventare mamma non è mai stata un segreto per Martina, e i suoi fan sperano di rivederla presto in televisione, magari nel contesto delle sue abilità nel campo della bellezza. Con l'arrivo di Matilde, Martina e Maurizio sono entrati in un nuovo capitolo della loro vita, e l'affetto dimostrato dalla comunità online e dai colleghi di programma è un segno tangibile dell'entusiasmo e del calore che circondano questa nuova famiglia.

Il percorso di Martina Luchena a Uomini e Donne

Martina è entrata a far parte di Uomini e Donne tra il 2016 e il 2017. Durante il suo percorso ha vissuto il confronto con un'altra corteggiatrice, Camilla Mangiapelo, che alla fine è diventata la scelta del tronista Riccardo Gismondi.

Nonostante le sfide, Martina è riuscita a stringere amicizie durature con colleghi come Sonia Lorenzini e Francesco Zecchini.

Da allora ha seguito un cammino professionale che l'ha portata a far parte del programma Detto Fatto, dove condivideva consigli di bellezza insieme a Giovanni Ciacci.

Attualmente continua a condividere la sua passione per il make-up e i tutorial attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.