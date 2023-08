I nuovi palinsesti Mediaset di settembre prevedono il ritorno anticipato di Caduta Libera, il fortunatissimo quiz a premi condotto da Gerry Scotti, pronto a sfidare Reazione a catena.

Novità in arrivo anche in daytime, dove ci sarà spazio per delle novità legate alla programmazione di My home my destiny: la soap opera turca che ha debuttato questa estate in tv, rischia di essere sospesa dal palinsesto del pomeriggio.

My home my destiny, previsto un cambio programmazione a settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre, mette a rischio la messa in onda delle nuove puntate di My home my destiny, la soap opera turca che ha debuttato questa estate nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, registrando subito buoni consensi.

La media di ascolti, infatti, si aggira sulla soglia di 1.6 milioni al giorno, pari ad uno share che si sta mantenendo stabilmente sul 20%.

Numeri positivi anche se, con il ritorno dei vari programmi che popoleranno il daytime pomeridiano di Canale 5, non ci sarà più ampio spazio da dedicare alle soap.

La soap opera My home my destiny a rischio stop dal prossimo settembre

Di conseguenza, la soap rischia di essere sospesa dalla fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset e andare incontro ad un cambio programmazione.

La soap potrebbe passare al sabato pomeriggio, prima di Verissimo, oppure potrebbe essere stoppata per tutta la stagione autunnale e invernale, in attesa che terminino i primi programmi per poterla riproporre nel daytime di Canale 5.

Il sospetto, quindi, è che i fan della serie turca con Zeynep e Mehdi possano ritrovarsi a dover fare a meno per un po' di tempo delle vicende della coppia di protagonisti della soap e attendere così la prossima estate per vedere i restanti episodi.

E poi ancora, i nuovi palinsesti Mediaset di settembre, prevedono un ritorno anticipato in daytime per Caduta Libera, il popolare quiz condotto da Gerry Scotti.

Caduta Libera anticipa il ritorno: nuovi palinsesti Mediaset settembre

Dopo la pausa estiva e la sostituzione con le repliche di The Wall, il quiz tornerà in onda nella fascia del preserale a partire da lunedì 4 settembre, in anticipo rispetto agli altri programmi del daytime della rete ammiraglia, in partenza tra l'11 e il 18 settembre.

Tuttavia, per questa stagione, il quiz condotto da Scotti non troverà spazio solo nella fascia preserale ma anche in prime time su Canale 5. A fine settembre, infatti, sono previsti 4 appuntamenti speciali con Caduta Libera, in onda nello slot serale dalle 21:30 alle 23:45 circa.

A seguire, poi, Scotti sarà impegnato anche con la nuova edizione di Io Canto, lo show musicale dedicato alle ugole d'oro, che tornerà in onda in prime time a distanza di un po' di anni dall'ultima puntata.