Terra amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 con le anticipazioni ad annunciare importanti colpi di scena.

Nell'episodio in onda giovedì 31 agosto, Zuleyha capirà che ad uccidere Hunkar è stata Behice e non esiterà ad accusarla davanti a tutti al circolo. La donna non si scomporrà, ma Fekeli le chiederà di tornare ad Istanbul per evitare altre polemiche, pur credendo nella sua innocenza.

Anticipazioni Terra amara: Behice tra i sospetti di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 31 agosto raccontano che per Demir sarà forte la necessità di capire cosa sia accaduto ad Hunkar.

Sevda, inizialmente indicata come l'assassina, riuscirà a dimostrare la sua innocenza e le indagini dovranno ricominciare da zero.

Yaman e il procuratore Vedat esamineranno a fondo gli ultimi momenti di vita della donna e Zuleyha ascolterà la loro conversazione. La moglie di Demir inizierà così a maturare la forte convinzione che a togliere la vita ad Hunkar sia stata Behice e non terrà per sé questo pensiero. In occasione della commemorazione di Hunkar al circolo, Zuleyha non esiterà così ad accusare Behice davanti a tutti: "Sei stata tu ad ucciderla", dirà. Behice non si scomporrà ed eviterà anche di rispondere alle accuse, ma Zuleyha continuerà ad esprimere il suo pensiero, ricordando che Hunkar stava per sposare Fekeli e che questo non piaceva affatto a Behice che sarebbe così stata sostituita.

Tutti ascolteranno con stupore le parole di Zuleyha, tra i presenti ci sarà anche Fekeli che rifletterà parecchio sul da farsi.

Anticipazioni puntata di giovedì 31 agosto: Behice negherà ogni accusa

La puntata di Terra amara di giovedì 31 agosto vedrà protagonista Zuleyha che riuscirà a capire sin da subito che la colpevole dell'omicidio di Hunkar è Behice. Tuttavia, la donna non avrà nessuna prova a testimoniare quello che crede.

L'attacco di Zuleyha a Behice sarà chiaro e forte: "Vendicherò la morte di Hunkar, goditi quel po' di libertà che ti è rimasta", ma non tutti la prenderanno sul serio. Il primo sarà Fekeli che non crederà assolutamente alla colpevolezza di Behice.

Fekeli non perderà la fiducia in Behice ma le chiederà di partire

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che sempre nella puntata del 31 agosto Behice approfitterà delle pesanti accuse di Zuleyha per vestire i panni di vittima.

All'arrivo al ranch, la donna parlerà con Fekeli che le proporrà di partire per Istanbul per evitare ulteriori polemiche.

L'uomo prometterà a Behice che provvederà economicamente ai suoi bisogni e la rassicurerà sul fatto che non dubita di lei. "Se pensassi che sei stata tu non saresti viva", le dirà, ma una sua partenza secondo Fekeli sarebbe utile in questa situazione.

Mujgan proverà a convincere Ali Rahmet a far restare sua zia, minacciando di seguirla, ma l'uomo resterà della sua idea.