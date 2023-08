La nuova stagione televisiva è sempre più vicina e i programmi di Canale 5 sono pronti a tenere compagnia ai telespettatori dai primi giorni di settembre 2023. La prima novità riguarderà il daytime con Pomeriggio Cinque e Caduta libera che saranno in onda con le nuove puntate già dal 4 settembre. Poi ripartiranno Forum, Verissimo, Amici e Uomini e donne. L'ultima settimana di settembre vedrà il debutto delle nuove stagioni di Striscia la notizia e Mattino 5. Per la prima serata c'è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello che partirà l'11 settembre, Maria Corleone, la nuova fiction in onda da mercoledì 13, Ciao Darwin il venerdì e Tu si que vales il sabato.

Lo spazio della domenica sera, invece, sarà affidato prima a La ragazza e l'ufficiale e poi a Caduta Libera. Nulla di fatto per Terra amara, che alcune voci avevano annunciato come un appuntamento serale.

Anticipazioni palinsesti Mediaset: Maria Corleone prima nuova fiction

I palinsesti Mediaset per il mese di settembre sono ricchi di novità e graditi ritorni. Ci sarà, tuttavia, una delusione per i fan di Terra amara, che attendevano l'appuntamento serale con la loro soap. La domenica sera è prevista la messa in onda delle puntate de La ragazza l'ufficiale fino al 17 settembre e a partire dal 24 ci saranno delle puntate speciali di Caduta libera. La prima serata di Canale 5 si arricchirà in settimana già a partire dai primi giorni del mese.

Venerdì 8 sarà trasmesso il concerto di Max Pezzali e sabato 9 sarà riproposto 070, il concerto di Renato Zero. Dall'11 settembre si parte con le novità e sarà la volta del Grande Fratello in una versione del tutto rinnovata. Mercoledì, 13 settembre, invece, andrà in onda la serie tv Maria Corleone.

Tornano Ciao Darwin e Tu si que vales

Il nuovo palinsesto di Canale 5 vedono anche il ritorno di Ciao Darwin, in prima serata a partire da venerdì 15 settembre Paolo Bonolis alla conduzione. Il sabato sera, invece, ci sarà il consueto appuntamento con Tu si que vales. Anche i programmi del daytime partiranno molto presto e il primo sarà Pomeriggio Cinque.

Al timone, a partire dal 4 settembre, non ci sarà più Barbara d'Urso, ma Myrta Merlino. Lo stesso giorno partirà anche la nuova stagione di Caduta libera con Gerry Scotti.

Uomini e donne in onda dal 18 settembre

La nuova programmazione di Canale 5 vede il ritorno di tante trasmissioni molto amate dal pubblico. Da lunedì 11 settembre ci sarà un nuovo inizio con Forum e dal 16 tornerà Silvia Toffanin con Verissimo. Maria De Filippi, invece, tornerà dal 17 settembre con Amici e dal 18 con Uomini e donne. Gli ultimi a ripartire saranno Striscia la notizia e Mattino Cinque, che andranno in onda dal 25 settembre.