I nuovi palinsesti Mediaset per la stagione Tv 2023/2024 prevedono la messa in onda di Terra Amara solo nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5. L'appuntamento con la soap turca non troverà spazio nella fascia di prima serata, ma andrà in onda solo al pomeriggio.

Novità anche per Pomeriggio 5: il talk-show, rimasto orfano di Barbara d'Urso, quest'anno anticiperà la data del debutto.

Terra amara solo in daytime: nuovi palinsesti Mediaset settembre 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset di settembre prevedono la conferma di Terra amara nella fascia oraria del primo pomeriggio.

La soap opera turca, con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, andrà in onda solo in daytime: dal lunedì al venerdì prima di Uomini e donne e poi, al sabato pomeriggio, prima di Verissimo.

Cancellati, prima ancora che vedessero la luce, gli appuntamenti serali con Terra amara, inizialmente annunciati durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione Tv.

Terra amara non troverà spazio nella fascia serale: di domenica sera, al momento, è confermata la fiction La ragazza e l'ufficiale, dopodiché ci sarà spazio per le nuove puntate di Caduta libera speciale in prime-time.

Pomeriggio 5 inizia in anticipo: nuovi palinsesti Mediaset settembre 2023

E poi ancora, le anticipazioni sulla programmazione Mediaset di settembre prevedono anche il ritorno di Pomeriggio 5, con la nuova conduzione di Myrta Merlino.

La giornalista, reduce da una lunga esperienza trascorsa a La7, sarà il nuovo volto di punta del talk-show pomeridiano feriale di Canale 5, prendendo così il posto di Barbara d'Urso.

La nuova edizione comincerà in anticipo rispetto agli altri programmi del daytime pomeridiano di Canale 5. Il debutto di Pomeriggio 5, al momento, è fissato per lunedì 4 settembre nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18:40 circa.

In questo modo, il programma Mediaset giocherà d'anticipo rispetto alla concorrenza de La Vita in diretta, il cui debutto è fissato per lunedì 11 settembre in daytime.

Grande Fratello parte senza raddoppi: nuovi palinsesti Mediaset settembre

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda la programmazione del Grande Fratello, confermato nella stagione Tv 2023/2024 di Canale 5.

Al timone del reality-show continuerà ad esserci Alfonso Signorini e, inizialmente, la messa in onda è prevista solo di lunedì sera.

Si partirà l'11 settembre e, per il momento, non ci saranno raddoppi (i quali dovrebbero tornare nel corso delle settimane successive). Confermata la diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello su Mediaset Extra e la striscia del daytime trasmessa su Canale 5 alle 16:35 circa.