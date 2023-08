Quando iniziano le nuove stagioni di Uomini e donne, Amici 23, Pomeriggio 5 e Grande Fratello? Anche quest'anno, la programmazione televisiva della rete tornerà a popolarsi con le trasmissioni più seguite e amate dal pubblico di Canale 5.

Il debutto della maggior parte delle trasmissioni è fissato per settembre e, a rompere il ghiaccio, sarà la new entry di questa stagione televisiva. Trattasi di Myrta Merlino, arruolata alla conduzione di Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 anticipa il ritorno su Canale 5

Nel dettaglio, la programmazione Mediaset per la stagione 2023/2024 comincerà il prossimo 4 settembre, quando andrà in onda la prima puntata di Pomeriggio 5.

Il talk show feriale di Canale 5, dopo l'uscita di scena di Barbara d'Urso, tornerà in onda con la conduzione di Myrta Merlino.

La giornalista e conduttrice, reduce dalla lunga esperienza maturata a La7, approderà per la prima volta sulla rete ammiraglia con questo storico talk show della fascia pomeridiana.

La messa in onda, quest'anno, è in programma dalle 17 alle 18:45 circa: il programma andrà in onda in diretta da Roma e, darà spazio in primis all'attualità e alla cronaca, mettendo da parte il gossip e la cronaca rosa.

Uomini e donne, ecco quando inizia su Canale 5

E poi ancora, la nuova stagione televisiva di Canale 5 potrà contare anche sul ritorno di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti che porta la firma di Maria De Filippi.

Le registrazioni del programma partiranno a fine agosto ma, per vedere in onda la prima puntata su Canale 5, bisognerà attendere lunedì 11 settembre.

È questa la data scelta dai vertici della rete per la messa in onda della nuova edizione, in programma come sempre dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Maria De Filippi, poi, sarà impegnata anche con la nuova edizione di Amici 23, confermato nella fascia della domenica pomeriggio di Canale 5.

Amici 23 e Grande Fratello: le date del debutto di settembre

Il debutto di Amici 23 è previsto per domenica 17 settembre alle ore 14:00, dopodiché da lunedì 18 settembre riprenderà la consueta striscia del daytime nella fascia pomeridiana di Canale 5.

La messa in onda, anche quest'anno, è in programma dalle 16:05 alle 16:25 circa, subito dopo Uomini e donne.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione autunnale di Canale 5, spicca anche il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini.

Quest'anno il reality show sarà caratterizzato da un mix tra concorrenti famosi e persone sconosciute, che si metteranno in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia. Il debutto del nuovo GF è in programma per lunedì 11 settembre nella fascia serale e dal giorno successivo ci sarà la striscia quotidiana su Canale 5.