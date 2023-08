La soap opera turca My home my destiny ideata con il titolo originale “Doğduğun Ev Kaderindir” continua a tenere i telespettatori incollati davanti allo schermo con tante novità dal lunedì al venerdì dalle ore 15:45 circa. Al centro della scena negli episodi che verranno trasmessi sulla rete Mediaset tra qualche mese, ci sarà Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol).

Il meccanico esalerà l’ultimo respiro a causa di un agguato, dopo essere stato additato come colpevole di una sparatoria. Soltanto in un secondo momento, e quindi quando il suo ex marito non sarà più in vita, Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) apprenderà di aver commesso un errore ad accusarlo ingiustamente: la fanciulla scoprirà che il defunto uomo non era responsabile degli spari.

Spoiler turchi, My home my destiny: Zeynep si innamora di Baris dopo il divorzio da Mehdi

Nelle future puntate della telenovela in programmazione su Canale 5, il matrimonio combinato tra i due protagonisti assoluti Zeynep e Mehdi arriverà a una battuta d’arresto. I due coniugi dopo diversi alti e bassi divorzieranno in maniera ufficiale, e nonostante le loro strade si divideranno il meccanico continuerà ad avere occhi per l’ex moglie. In particolare l’uomo sarà geloso e violento, al punto da arrivare a minacciare Zeynep con dei messaggi. Ben presto quest’ultima volterà pagina quando conoscerà il new entry Baris (Engin Öztürk), un ragazzo che farà breccia nel suo cuore. Mehdi non tollererà per nessuna ragione la nuova relazione sentimentale della figlia adottiva di Nermin (Senan Kara) e Ekrem (Nail Kırmızıgül), generando una serie di tensioni nella coppia con il suo atteggiamento aggressivo.

Successivamente la fanciulla e la sua nuova fiamma correranno un grosso pericolo a causa di una sparatoria: fortunatamente Baris e Zeynep non riporteranno alcuna ferita, ma dopo essersi spaventati saranno convinti che ci sia lo zampino di Mehdi con l’accaduto.

Mehdi vittima di un agguato, Zeynep affranta per la scomparsa dell’ex marito

Mehdi, quando apprenderà che la sua ex moglie sospetta di lui, sarà deciso a dimostrarle di essersi sbagliata in un confronto faccia a faccia. Dagli spoiler provenienti dalla Turchia, si evince che purtroppo il meccanico non farà in tempo a parlare con Zeynep, poiché sarà vittima di un terribile agguato: l’uomo perderà la vita all’istante dopo essere stato ferito gravemente, e senza avere la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti.

Per terminare la fanciulla verrà a conoscenza che in realtà il suo defunto ex marito Mehdi non era affatto il colpevole della sua aggressione e sprofonderà nella disperazione totale.