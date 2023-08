Pioggia di critiche su Sangiovanni: alcuni utenti di Twitter non ha per nulla apprezzato il suo ultimo scatto che lo vede sul punto di salire su un jet privato per un nuovo viaggio. Gli internauti non hanno potuto fare a meno di paragonare il giovane vicentino, ultimamente al centro del Gossip per la fine della sua relazione con Giulia Stabile, al grande Gianni Morandi che dopo cinquanta anni di carriera ha viaggiato su un aereo di linea allietando gli altri viaggiatori con le sue canzoni cantante direttamente all'altoparlante solitamente usato dalle hostess per gli annunci.

Sangiovanni e il suo 'sfoggio del lusso'

Mentre Giulia Stabile viene lodata sui social per il modo semplice in cui sta vivendo la sua estate da single tra viaggi di studio, lavoro e piacere, sta facendo molto discutete l'ultimo scatto che vede protagonista Sangiovanni. Se già in passato erano state elargite critiche nei confronti del giovanissimo vicentino che a detta di qualcuno farebbe sfoggio di lusso, tra auto, ville e viaggi internazionali -non ultimo quello in Giappone-, adesso a far storcere il naso è la scelta di Sangiovanni di viaggiare su un jet privato.

'Gianni Morandi 70 anni di carriera alle spalle pilastro e icona della della musica italiana viaggia su un aereo di linea canta e intrattiene i passeggeri facendo un bagno di folla poi ci sono i mocciosi che viaggiando su jet privati il bagno dovrebbero farlo di umiltà', ha scritto un utente del social network appartenente a Elon Musk, allegando lo scatto 'incriminato'.

A questa esternazione ne hanno fatto seguito molte altre che sottolineano che Sangiovanni ha solo due anni di carriera alle spalle e forse dovrebbe essere più discreto.

Il cantante vicentino paragonato a Gianni Morandi

Il riferimento a Gianni Morandi, il cui video nel quale intrattiene i viaggiatori di un aereo è divenuto virale, potrebbe non essere del tutto casuale.

Sangiovanni con il grande Morandi è stato protagonista della nuova versione di 'Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte'. In occasione di una loro esibizione a 'Che Tempo Che Fa', Gianni aveva consigliato a Giovanni Pietro Damian (questo il vero nome del cantautore all'anagrafe) di 'volare bassi per schivare i sassi'.

Secondo un altro utente social, questo consiglio sarebbe stato del tutto dimenticato da Sangio. Come reagirà il giovane di fronte a questa critica abbastanza dura nei suoi confronti? Attualmente, Sangio ha preferito restare in silenzio continuando a godersi la sua estate che potrebbe segnare per lui l'inizio di una nuova love story visto che voci di gossip sempre più insistenti lo danno vicino ad una nuova ragazza anche lei di Vicenza, il cui nome corrisponderebbe ad Alessia. Anche su questo regna il silenzio da parte di Sangiovanni che forse aspetta di tornare a parlare con la sua musica.