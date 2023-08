Andrea Foriglio, ex volto della passata edizione di Uomini e donne, è stato eletto il più bello d'Italia 2023. Il corteggiatore della trasmissione di Maria De Filippi, di professione medico, si è messo in gioco in questo concorso e alla fine è riuscito ad avere la meglio.

Peccato, però, che la sua vittoria abbia scatenato un bel po' di critiche e polemiche sui social: in tanti, infatti, sostengono che Andrea non avrebbe meritato tale titolo.

Andrea Foriglio, ex volto di Uomini e donne, eletto il più bello d'Italia

Nel dettaglio, l'esperienza di Andrea Foriglio nello studio di Uomini e donne lo ha visto protagonista nei panni di corteggiatore di Nicole Santinelli, la quale scelse di coronare il suo sogno d'amore con Carlo Alberto (ma la relazione tra i due è naufragata dopo poche settimane).

Ebbene in queste ore, Andrea è tornato al centro dell'attenzione perché si è portato a casa un importante riconoscimento.

L'ex pretendente del talk show pomeridiano di Maria De Filippi ha scelto di mettersi in gioco per il concorso del più bello d'Italia e, alla fine, è riuscito ad avere la meglio.

'Un'offesa, c'è di meglio', scoppia la polemica su Andrea Foriglio di Uomini e donne

Andrea Foriglio ha conquistato il titolo di trionfatore, portandosi a casa la fascia del più bello d'Italia per questo 2023.

Un riconoscimento che, tuttavia, non ha messo d'accordo tutti sui social: in queste ore, infatti, è nata un'accesa polemica e in tanti sostengono che Andrea non avrebbe meritato questo titolo.

"Direi che siamo davvero alla frutta se è riuscito a vincere questo concorso, chissà chi erano gli altri", ha scritto un commentatore in maniera piccata sui social.

"È un'offesa nei confronti dei ragazzi che sono veramente belli, dai c'è di meglio in giro", ha scritto ancora qualcun altro su Instagram commentando la notizia legata all'ex volto di Uomini e donne.

La vittoria di Andrea Foriglio accende la discussione sui social

"Secondo me è un ragazzo normalissimo, nessuna bellezza eccelsa tale da poter vincere un concorso", ha commentato ancora qualcun altro in rete.

Insomma, la vittoria di Andrea ha scatenato un bel po' di polemiche e qualcuno ha messo in discussione anche la sua serietà, dato che secondo quanto svelato da Amedeo Venza, dopo la partecipazione a Uomini e donne, avrebbe partecipato anche ad alcuni casting per altre trasmissioni televisive.

In attesa di scoprire quale sarà la reazione di Andrea, cresce l'attesa per la nuova edizione del talk show di Maria De Filippi: il debutto di U&D è fissato per lunedì 11 settembre [VIDEO], come sempre a partire dalle ore 14:45 circa su Canale 5, subito dopo la soap opera Terra amara.