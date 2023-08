Serena Rossi sarebbe incinta del secondo figlio. L'indiscrezione è stata rilasciata dal settimanale Di Più Tv che ne assicura la veridicità. L'attrice e suo marito Davide Devenuto sono ricordati dai fan di Un posto al sole, dopo aver vestito per anni i ruoli di Carmen Catalano e Andrea Pergolesi.

La coppia attualmente si trova in vacanza e non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'indiscrezione della gravidanza.

Serena Rossi aspetterebbe un bambino

In queste ore il settimanale ha rilasciato un'indiscrezione in merito a Serena Rossi: l'attrice partenopea sarebbe in attesa del suo secondo figlio.

A quanto pare l'artista sarebbe al settimo cielo per il lieto evento, tuttavia, da quanto trapelato finora, la gravidanza sarebbe ancora agli inizi ed è per questo motivo che avrebbe deciso di non dare ancora alcun annuncio ufficiale.

In effetti, attualmente, non c'è traccia della dolce attesa sui social dell'attrice né di suo marito Davide Devenuto, tuttavia il settimanale ha dato la notizia praticamente per certa.

I due attualmente sono in vacanza assieme ad alcuni amici e familiari, per godersi un po' di relax e stare lontano dai riflettori.

Il futuro di Mina Settembre

Nei giorni scorsi sulla stampa si era parlato della trattativa tra la Rai e Serena Rossi in merito alla nuova stagione della Serie TV Mina Settembre.

A quanto pare l'attrice, titubante in merito al rinnovo del contratto, avrebbe poi deciso di tornare a vestire i panni dell' assistente sociale in cambio di un adeguamento del cachet. La novità recente della gravidanza potrebbe però cambiare molti dei progetti in corso.

Le riprese della nuova stagione di Mina Settembre sarebbero dovute partire a inizio autunno, ma a questo punto non c'è più alcuna certezza in merito.

A questo punto resta da capire se le riprese saranno rinviate a causa della gravidanza o se l'attrice riuscirà a girare nonostante il suo stato. in ogni caso, tempistiche a parte, non ci sarebbero dubbi sulla terza stagione Mina Settembre, che dovrebbe anche segnare il finale della serie.

Un amore nato sul set di Un posto al sole

I fan di Un posto al sole non hanno mai dimenticato i due attori Serena Rossi e Davide Devenuto che hanno vestito per diversi anni i ruoli di Carmen Catalano e Andrea Pergolesi. È stato proprio sul set del daily drama partenopeo che i due si sono conosciuti. Dopo aver avuto una relazione nella soap opera, la coppia si è unita anche nella vita reale.

I due hanno avuto un figlio, Diego, nel 2016 e a giugno del 2023 sono convolati a nozze con una cerimonia molto sobria riservata a pochi intimi.