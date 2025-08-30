La Notte nel cuore torna in prima serata su Canale 5 martedì 2 settembre con nuovi episodi inediti dove si vedrà Melek finire dietro le sbarre dopo aver tentato di uccidere Cihan. Quest'ultimo verrà recuperato in gravi condizioni e portato in ospedale, dove verrà operato d'urgenza per estrarre i proiettili e in seguito trasferito in terapia intensiva.

Hikmet nel frattempo chiuderà a chiave Sevilay nella sua stanza per impedirle di andare da Nuh.

Cihan finisce in terapia intensiva dopo essere stato ferito da Melek

Melek sarà sconvolta quando vedrà Cihan una terra priva di sensi e crederà di averlo ucciso.

La ragazza ancira sotto shock, penserà di andare a costituirsi alla polizia ma Tashin, venuto a conoscenza di quanto accaduto, riuscirà a raggiungerla in Commissariato e le impedirà di autodenunciarsi. Melek verrà a sapere proprio da Tashin che Cihan è ancora vivo. Il giovane Sansalan andrà in ospedale dove verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico per estrarre i tre proiettili che ha in corpo. L'operazione andrà bene, ma i medici non potranno sciogliere la prognosi e Cihan verrà portato dentro terapia intensiva. Sumru, venuta a sapere di quanto accaduto a Cihan, si precipiterà in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni, ma non verrà ben accolta dalla famiglia Sansalan.

Melek viene arrestata per il tentato omicidio di Cihan: trama 2 settembre

Hikmet e Samet minacceranno Enise per impedirle di aiutare ancora Sumru. Al suo rifiuto, ordineranno la demolizione di parte della casa di Zehra. Tahsin preparerà Melek all'interrogatorio della polizia, consapevole che l'arresto è ormai vicino. In effetti da lì a poco la polizia porterà Melek in carcere: per lei l'accusa sarà di tentato omicidio. Tashin cercherà di rincuorare la ragazza e le farà capire di essere a conoscenza della sua gravidanza. Nihayet riuscirà a convincere Esat ad assumere la direzione dell'hotel Sansalan, mentre Cihan sarà in lotta per la vita in terapia intensiva. Hikmet, invece, rinchiuderà Sevilay nella sua stanza per impedirle di incontrare Nuh.

La notte nel cuore raddoppia nella prima settimana di settembre

Dopo una breve pausa estiva, La notte nel cuore e tornata ad andare in onda nella prima serata di Canale 5 lo scorso 24 agosto. Nonostante il periodo vacanziero, la soap Tv con Nuh e Melek, è riuscita a tenere incollati al televisore una media di 2 milioni di telespettatori per uno share del 16,4%, battendo la concorrenza di Rai 1 che, con la fiction Imma Tataranni, si è fermata al 14,9% di share. Visto il successo della dizi turca, Mediaset ha deciso di fare un regalo ai tantissimi fan di questo sceneggiato trasmettendo La notte nel cuore oltre che la domenica 31 agosto anche martedì 2 settembre.