Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dall’8 al 12 settembre rivelano che Rosa lascerà la Terrazza, mentre Pino reagirà con fastidio all’idea che la sua compagna debba accogliere nuovi ospiti.

Nel frattempo Gennaro farà il possibile per distruggere Ferri e nel suo piano coinvolgerà anche Vinicio. Sul fronte sentimentale si assisterà a un riavvicinamento tra Micaela e Samuel, mentre Mariella, pur decisa a tornare con Guido, capirà che nulla potrà mai essere come un tempo. Attenzione anche a Viola e Damiano, la cui crisi sembrerà ormai definitiva.

Infine, in una trama dai toni più leggeri, Niko e Manuela tenteranno di distogliere Renato dalla sua ossessione per "Marzia".

Un posto al sole, Rosa torna a casa con Manuel

Brutte notizie per chi sperava di vedere la Terrazza di nuovo affollata come un tempo. Le anticipazioni di settembre confermano infatti che Rosa e Manuel lasceranno definitivamente Palazzo Palladini per tornare al loro vecchio appartamento.

Come prevedibile Luca e Giulia resteranno molto delusi, ma la signora Poggi deciderà di mantenere la parola data e non insisterà con la donna. Una scelta degli sceneggiatori che lascia perplessi, considerando che l’arrivo di Rosa a Palazzo Palladini era stato accolto con entusiasmo dai fan e offriva un ottimo spunto narrativo.

Inoltre, al netto delle vacanze estive, la permanenza di Rosa alla Terrazza è durata quindi pochissimi giorni, quasi un passaggio lampo che, a questo punto, avrebbe potuto anche essere evitato.

Va detto però che la situazione di Luca è destinata a peggiorare e Giulia, da sola, non potrà reggere a lungo il peso della malattia, quindi chissà che le cose non debbano cambiare.

Pino spiazzato dai nuovi arrivi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole il rapporto tra Rosa e Pino continuerà senza particolari scosse, segno che la donna preferirà non dire nulla sul bacio con Damiano.

Eppure spunta un’anticipazione interessante. Pare infatti che Pino non gradirà la presenza di nuovi ospiti a casa di Rosa.

Chi saranno? L’ipotesi più probabile resta quella di Clara e Federico, ma nulla esclude che possa arrivare anche qualche sorpresa capace di cambiare gli equilibri.

Il resto delle trame di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre: Gennaro manipola Vinicio, Viola e Damiano in crisi

Gennaro farà tutto il possibile per sfruttare la sua condizione clinica nel tentativo di rovinare per sempre Roberto. Intanto Ferri e Marina cercheranno di limitare i danni, muovendosi tra strategie legali e provando a coinvolgere anche Alice nella loro battaglia. La situazione di Roberto però si complicherà ulteriormente.

Gennaro tenterà di portare Vinicio dalla sua parte, arrivando persino a metterlo contro Alice.

Damiano confiderà a Viola la sua decisione, sperando che questo possa dare una svolta al loro rapporto.

Tuttavia la sua presa di posizione finirà per avere l’effetto opposto, allontanandoli sempre di più.

Mariella proverà a riavvicinarsi a Guido, ma non riuscirà più a fidarsi di lui come un tempo.

Un ballo sensuale riavvicinerà Samuel e Micaela, riaccendendo una passione mai davvero spenta.

Niko e Manuela saranno sempre più preoccupati per la dipendenza che Renato sembra aver sviluppato nei confronti della sua assistente virtuale, Marzia.