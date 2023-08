Cambio programmazione sulle reti Rai per la nuova stagione tv autunnale 2023. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio della rete ammiraglia, dove ci sarà spazio per la chiusura di Sei Sorelle nella fascia del pomeriggio.

La soap spagnola lascerà nuovamente spazio al ritorno de Il Paradiso delle signore 8 in daytime e non sarà trasmessa su nessun'altra rete free della tv di Stato.

Brutte notizie anche per gli appassionati di Stasera tutto è possibile: lo show condotto da Stefano De Martino non andrà in onda in autunno.

Sei Sorelle chiude su Rai 1: cambio programmazione Rai autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per questo autunno, prevede lo stop di Sei sorelle a partire dal 1° settembre, giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata per questa stagione.

La soap opera, anche questa volta, chiuderà i battenti per tutta la stagione autunnale, dato che non sono previste nuove puntate (nonostante manchino ancora un bel po' di episodi prima del finale).

La Rai ha scelto di mandare in soffitta la soap iberica, la quale non sarà trasmessa neppure su Rai Premium, così come avrebbero sperato i tantissimi fan.

Dal 4 settembre, al posto di Sei Sorelle, ci sarà spazio per il ritorno de Il Paradiso delle signore: si partirà con le repliche delle ultime puntate della settima stagione e poi, da lunedì 11 settembre, sarà la volta degli episodi inediti della nuova stagione.

Stasera tutto è possibile si ferma: cambio programmazione Rai autunno

Cambio programmazione anche per il prime time di Rai 2, dove questo autunno non è prevista la messa in onda della nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

Lo show condotto da Stefano De Martino, con la partecipazione di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, quest'anno non troverà spazio nel prime time di settembre.

La scelta dei vertici della tv di Stato è quella di far riposare il format e proporlo nel corso della stagione primaverile 2024 sempre su Rai 2.

Eppure, in una diretta Instagram di qualche giorno fa, Paolantoni ha ammesso di essere molto scettico sul futuro dello show, lasciando intendere che potrebbe slittare definitivamente all'autunno del 2024.

Gli impegni di Stefano De Martino per la nuova stagione tv Rai

Tuttavia, nonostante lo slittamento di Stasera tutto è possibile dal prime time, Stefano De Martino continuerà ad essere uno dei volti di punta della stagione autunnale di Rai 2.

Il conduttore sarà la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio, dopodiché condurrà una nuova stagione di Bar Stella in seconda serata.

A dicembre, invece, sarà il padrone di casa di uno show natalizio in due serate che andrà in onda in prime time sulla seconda rete della tv di Stato.