Nel finale di puntata di Un posto al sole del 1° settembre è arrivato un colpo di scena clamoroso. È stato svelato che Gennaro Gagliotti, in seguito alla caduta ai Cantieri, ha perso la vista.

Una svolta destinata a pesare sulle prossime trame, perché l’uomo cercherà di trasformare la sua condizione in un’arma per colpire definitivamente Ferri e Marina. Allo stesso tempo riuscirà a trascinare dalla sua parte il fratello Vinicio, che si troverà ad avere un ruolo decisivo in questa vicenda.

Le condizioni di Gennaro e il rischio di restare cieco

Gennaro Gagliotti ha perso la vista.

Il colpo di scena è arrivato negli istanti finali della puntata, quando l’uomo, convinto di trovarsi ancora al buio, ha chiesto a una dottoressa incredula di accendere le luci mentre attorno a lui era pieno giorno. La cecità era uno dei rischi legati all’edema cerebrale e ora si è concretizzata, anche se resta da capire se sarà una condizione definitiva o temporanea.

Quel che è certo è che le condizioni di Gennaro segneranno le prossime puntate e diventeranno un punto centrale delle trame future. La sua nuova fragilità alimenterà i propositi di vendetta e aprirà scenari inediti di alleanze, rendendo i prossimi episodi ancora più intensi e imprevedibili.

Il tentativo disperato di Roberto Ferri

Per Roberto la situazione diventerà sempre più critica. Con una denuncia di aggressione ad Alberto già avviata e un passato giudiziario pesante, l’imprenditore si troverà a dover affrontare le conseguenze del suo gesto con il rischio concreto di un’accusa di tentato omicidio.

Ferri e Marina proveranno a giocarsi ogni possibilità pur di sostenere la tesi della legittima difesa, ma la loro versione apparirà fragile e si incrinerà di fronte alle testimonianze degli operai e persino a quelle della fedele Luciana, che finiranno per complicare ulteriormente la vicenda.

A quel punto Ferri tenterà il tutto per tutto arrivando persino a pregare Gennaro di non denunciarlo in nome della salvaguardia dei Cantieri.

Come prevedibile il suo appello cadrà nel vuoto e sarà proprio Gennaro a decidere di trasformare quell’aggressione in un’occasione per vendicarsi e puntare a prendersi l’azienda.

Vinicio deve scegliere da che parte stare

Tradito dalla moglie e dai suoi stessi soci, e circondato soltanto da tirapiedi incapaci, Gennaro si renderà conto di avere bisogno di un vero alleato per portare avanti la sua vendetta. La scelta ricadrà sul fratello Vinicio, che proverà a trascinare dalla sua parte facendo leva sul senso di famiglia e raccontando una versione dei fatti in cui verità e menzogne si mescoleranno abilmente.

Per convincerlo, Gennaro rivelerà di essere stato minacciato da Ferri e Marina e sottolineerà di essere la parte lesa.

Nonostante i suoi difetti sarà difficile negare che sia stato raggirato dalla moglie e da Marina, aggredito da Ferri e che ora viva le conseguenze drammatiche della perdita della vista. Certo, la realtà sarà molto più complessa, ma la sua narrazione colpirà nel segno e getterà Vinicio in una situazione pesante da gestire.

Da un lato ci sarà l’amore per Alice, dall’altro la consapevolezza che questa volta la vittima sia davvero Gennaro. Proprio questo spingerà Vinicio a non voltargli le spalle e da questa decisione potrebbero nascere nuove alleanze in grado di sconvolgere ancora di più gli equilibri tra i personaggi nelle prossime puntate.