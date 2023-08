Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato bavarese creato da Bea Schmidt, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 11 a domenica 17 settembre, evidenziano che Paul, complice un viaggio di lavoro di Constanze, inviterà con successo Josie a trascorrere la notte insieme in un rifugio. Merle, invece, pregherà Gerry di perdonarla, così il golfista chiederà consiglio a Erik in merito. André, intanto, sarà infastidito dal desiderio di Michael di stare accanto a Carolin, mentre Constanze avrà un incidente d'auto.

Alfons, infine, cucinerà un pasto in stile giapponese per ricordare le vacanze trascorse in Oriente assieme a Hildegard.

Paul e Josie trascorreranno la notte assieme in un rifugio

Le trame di Tempesta d'amore, per ciò che riguarda le puntate dall'11 al 17 settembre, anticipano che Josie si riterrà fortunata dopo che Paul le avrà dichiarato di amarla ma, allo stesso tempo, l'aspirante cuoca si domanderà come potrebbe reagire Constanze in merito.

L'avvocatessa, intanto, sarà in viaggio per un incontro professionale, così il direttore amministrativo inviterà con successo la giovane Klee a passare la notte insieme in un rifugio.

Merle, invece, pregherà Gerry di perdonarla dopo la bugia detta in merito a Shirin, così Richter non sapendo come agire chiederà consiglio a Erik, il quale gli suggerirà di dare un'altra chance a Finow.

A seguito della notte trascorsa con Lindbergh, Josie si appresterà la mattina seguente a tornare in hotel quando Henning la vedrà scambiarsi un segno d'intesa con Paul.

Il sommelier, a quel punto, intuirà che tra i due c'è del tenero e correrà a raccontarlo a Shirin, nel frattempo Josie esigerà da Paul che racconti prima possibile a Constanze dei loro sentimenti reciproci.

Constanze avrà un incidente d'auto

Paul, pressato da Josie, darà appuntamento a Constanze per dirle tutto, ma von Thalheim non si presenterà, mentre Merle deciderà di partire per una SPA e Gerry sarà costretto a vivere temporaneamente una relazione a distanza.

Alfons e Vanessa, notando lo scoramento del golfista, decideranno di fargli un piccolo regalo.

Michael sarà tentato di avvicinarsi sempre più a Carolin, così per evitare che ciò accada chiederà ad André di persuaderla a lasciare la stalla, ma quando la donna sorprenderà gli ospiti dell'appartamento offrendo loro un pasto, ecco che il primario cambierà totalmente idea su Lamprecht.

Konopka, notando la volubilità di Michael, sarà infastidito e deciderà di affrontare l'amico, intanto Constanze avrà un incidente con l'auto proprio mentre cercava di recarsi all'appuntamento con Paul. Quest'ultimo riuscirà a recarsi subito nel luogo del sinistro e porterà l'avvocatessa in clinica, sebbene non troverà il coraggio di confessarle di amare Josie.

Max, infine, ritroverà una go pro che teneva nel casco da bici e scoprirà una registrazione dove sarà immortalato un incontro tra due persone.

A causa della scarsa qualità della clip, Richter e Vanessa ci metteranno un po' per capire di che persone si tratta.

Alfons vorrà ricordare i bei momenti trascorsi assieme a Hildegard nelle loro vacanze in Giappone, così cucinerà dei pasti in stile orientale e inviterà anche Gerry. Quest'ultimo, alle prese con le bacchette, troverà un uso alternativo delle stesse.