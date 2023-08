La soap opera Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5 anche nei giorni 6 e 7 settembre. Ci sarà una svolta particolare che porterà Behice a temere per la sua stessa integrità. Tutto avrà inizio quando Demir ingaggerà Gaffur di trovargli un documento. In questo modo il marito di Saniye troverà il movente che ha spinto Behice a uccidere Hunkar. Peccato che l'uomo non farà in tempo a parlarne con nessuno della scoperta fatta.

Nel frattempo il cuore di Zuleyha sarà in subbuglio a causa della notizia riguardante la gravidanza di Mujgan.

Altun non avrà alcun dubbio che il padre del nascituro possa essere soltanto Yilmaz, perciò, sentendosi tradita dall'uomo che ama, deciderà di chiudere la loro relazione. Intanto Behice imbastirà una conferenza stampa nella quale tirerà in ballo l'ignara Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara del 6 settembre: Gaffur trova le prove contro Behice

Nelle prossime puntate di Terra Amara continueranno a tenere banco le indagini circa la morte di Hunkar, deceduta in seguito ad una pugnalata e abbandonata tra le macerie, lontano dai suoi affetti. Il figlio della donna chiederà a Gaffur di procurargli il certificato di morte della madre e di portarglielo in azienda. Sarà in proprio in questa circostanza che accadrà qualcosa di importante, destinato ad aprire un varco verso la risoluzione del misfatto.

In sostanza Gaffur, mentre sarà concentrato nella ricerca del certificato, finirà per forzare un cassetto trovandovi al suo interno quel famoso fascicolo che Hunkar aveva usato per ricattare Behice.

Behice ferma Gaffur

Con questo fascicolo tra le mani, Gaffur inizierà a comprendere che Behice aveva una motivazione per assassinare la madre di Demir.

Peccato che non riuscirà mai a consegnare la prova inconfutabile a Demir, visto che verrà intercettato proprio da Behice. Quest'ultima lo terrà sotto scacco con una contromossa, minacciando di denunciarlo per l'assassino commesso ai danni della vita di Hatip.

Terra amara puntata del 7 settembre: Zuleyha apprende che Mujgan è incinta e si sente tradita

Nelle prossime vicende di questa soap opera turca si apprenderà una notizia destinata ad agitare il cuore di Zuleyha. In sostanza, quest'ultima verrà a sapere che Mujgan è nuovamente in dolce attesa. Credendo che il padre del nascituro sia l'uomo che ama, l'ex sarta deciderà di troncare in maniera alquanto definitiva la relazione con Yilmaz. Poco dopo si terrà una conferenza stampa, organizzata da Behice. La zia di Mujgan sfrutterà questo meeting per parlare delle accuse di Zuleyha al suo indirizzo, dichiarando di averla perdonata. Così facendo Behice spera di riconquistare le simpatie dell'amato Fekeli.