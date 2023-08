Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di matrice in merito agli episodi di mercoledì 6 e giovedì 7 settembre, raccontano che ad Antonio mancherà la possibilità di trascorrere del tempo con l'amico Manuel. Il matrimonio tra Rossella e Riccardo, intanto, sarà in procinto di essere celebrato, intanto Nunzio metterà in atto una piccola vendetta nei riguardi di Alberto. Marina e Silvana, invece, lasceranno Palazzo Palladini, nel frattempo Viola sarà agitata notando uno scambio di denaro tra Eduardo e Damiano.

Lara, infine, cercherà di riavvicinarsi a Roberto, mentre Mariella si troverà suo malgrado coinvolta in una lite tra le gemelle Cirillo.

Vicine le nozze tra Riccardo e Rossella

Gli spoiler di Un posto al sole, per ciò che concerne le puntate che andranno in onda sulla terza rete Rai mercoledì 6 e giovedì 7 settembre, anticipano che ad Antonio mancherà il suo amico Manuel, mentre Raffaele non riuscirà nell'intento di far valere l'opinione a favore di Rosa nei riguardi di Viola.

La maestra, intanto, farà una scoperta che la sconvolgerà non poco.

La celebrazione del matrimonio tra Rossella e Riccardo, con le rispettive famiglie al seguito, sarà prossima, nel frattempo Nunzio riuscirà non soltanto a lasciarsi andare a una piccola ma rigenerante distrazione ma anche a togliersi la soddisfazione di vendicarsi di Alberto.

Giulia, successivamente, sarà chiamata gioco forza a confrontarsi con una situazione traumatica e inattesa.

Marina e Silvana lasceranno Palazzo Palladini

Le trame della soap italiana, in merito alle puntate del 6 e 7 settembre, riportano che Lara continuerà a cercare di diventare una presenza fissa nella vita di Roberto, mentre Silvana e Marina decideranno di andarsene da Palazzo Palladini.

Ferri, al contempo, inizierà a dubitare di essere davvero il padre del piccolo Tommaso.

Bruni, poco dopo, sarà sconvolta e in preda all'agitazione dopo aver notato un sospetto scambio di soldi tra Damiano ed Eduardo, con la donna che sarà pervasa dall'idea di far avviare un'indagine in merito.

Giulia Poggi, intanto, sarà demoralizzata dalle condizioni di salute non troppo entusiasmanti della sua cagnolina Bricca, ma Luca parrà non sostenerla quanto necessario.

Viola, successivamente, si sforzerà di capire cosa si cela realmente dietro lo scambio di denaro tra il boss e l'ex poliziotto, intanto Lara sfrutterà l'assenza di Marina per provare a riavvicinarsi a Roberto.

Mariella, infine, si troverà al centro di un litigio tra Micaela e Manuela.