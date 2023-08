Le puntate del 9 e 10 agosto de La Promessa saranno piene di colpi di scena che riguarderanno principalmente Teresa, Pia, Manuel ed Eugenia. Quest'ultima avrà una crisi che la porterà a chiedere a Cruz - senza motivo - di non attentare alla sua vita e la sorella per questo motivo deciderà di mandarla in sanatorio. Manuel sarà informato dei problemi economici della tenuta, perciò si vedrà praticamente costretto ad andare fino in fondo con Jimena, mettendo da parte il suo amore per Jana.

Pia avrà un malore, ma poco dopo assisterà ad una scena disturbante che coinvolgerà Teresa e il barone e deciderà di intervenire.

A proposito di Teresa, la domestica riferirà a Mauro di essere in procinto di lasciare la tenuta per lavorare da un'altra parte.

Anticipazioni La Promessa del 9 agosto: Manuel apprende dei problemi della tenuta

Nelle prossime puntate de La Promessa per Manuel giungerà il momento di essere messo al corrente delle turbolenze che stanno vivendo i suoi familiari da un po’ di tempo. La tenuta si ritrova a navigare in cattive acque finanziarie, per questo l’unica via di salvezza, a detta di don Alonso, sarà convolare a nozze con la ricca Jimena. A questo punto a Manuel non resterà altra soluzione se non acconsentire ad andare all’altare per il bene della sua famiglia e, quando ne parlerà con mamma Cruz, scoprirà che anche lei era già al corrente dell’intera situazione.

Teresa annuncia a Mauro di aver ricevuto un'altra offerta di lavoro

Un membro della servitù sarebbe in procinto di lasciare la tenuta: si tratta di Teresa. La domestica accennerà a Mauro di aver ricevuto un’offerta di lavoro altrove e che le rimane poco tempo a La Promessa, tuttavia la donna non scenderà nei particolari. Preoccupato, Mauro ne parlerà con la governante Pia, la quale sospetterà che c’entri qualcosa il barone.

Sarà così che lo affronterà, chiedendoli di lasciare in pace Teresa.

Spazio anche a Curro nelle prossime puntate di questa soap opera della Spagna. Durante una confidenza con Padre Camilo, nel quale il ragazzo lo informerà dei suoi problemi di amore oltre a chiedere di parlare con Leonor per darle una mano. Quando il prete parlerà con la ragazza, scoprirà che è innamorata di un uomo sposato, anche se non sarà fatto il nome di Mauro.

Quest’ultimo si è sposato in gran segreto con Teresa.

Durante la spesa al mercato, Simona incontrerà una guardia civile che sta cercando un uomo con un fazzoletto di colore rosso. La cuoca riferirà la notizia a Lope.

La Promessa spoiler del 10 agosto: Jana sospettosa con Salvador

Una missiva giungerà tra le mani dell’uomo di Dio. Camilo dovrà scoprire la ragione per cui Jimena intende fare ritorno a casa, lasciando Manuel e la tenuta. Nel frattempo l’erede dei Lujan e don Alonso discuteranno della situazione finanziaria che ha messo in ginocchio la proprietà, ma non ci sarà altra soluzione rispetto alle nozze con Jimena. E così Manuel chiederà alla giovane duchessa di invitare i suoi genitori alla Promessa in modo da chiedere la sua mano.

Il comportamento ambiguo di Salvador non sfuggirà all’occhio attento di Jana, la quale gli chiederà ragioni senza però ricevere una risposta esauriente. Il nuovo cameriere, infatti, si rifiuterà di vuotare il sacco riguardo i suoi problemi.

Eugenia implora di non essere uccisa, Pia colta da un malore

Eugenia avrà una crisi di nervi mentre si ritroverà con Cruz, Alonso, Teresa e il barone: quest'ultima implorerà che le venga risparmiata la vita, donna Cruz deciderà di trasferirla in un sanatorio.

Un improvviso malore colpirà Pia e a soccorrerla saranno Candela e Simona. Le due la copriranno, ma non senza suggerirle di farsi visitare da un dottore. Poco dopo la governante vedrà il barone abbracciare Teresa e non esiterà ad affrontarlo, garantendoli che farà di tutto pur di impedire che allunghi le mani sulla domestica.