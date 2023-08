Un posto al sole tornerà in onda dal 28 agosto al 1° settembre. Secondo le anticipazioni si riparte da Marina e Roberto che saranno sempre più distanti, tanto che Ferri farà la sua vacanza con Lara e riceverà da lei l'inaspettata proposta di convivere. La signora Giordano, invece, avrà un malore che le farà capire che dovrà prendersi più cura di sé. Renato continuerà a soffrire per la vicinanza di Giulia e Luca, mentre quest'ultimo sarà invitato da Michele a parlare della sua malattia con la signora Poggi. Infine Damiano si avvicinerà a Eugenio in cerca di informazioni per aiutare Eduardo Sabbiese che continuerà a minacciarlo.

Anticipazioni Un posto al sole: Ornella e Raffaele aiutano Marina

Dopo la discussione avuta con Roberto, Marina si preparerà a lasciare Palazzo Palladini per tornare alla sua villa. La signora Giordano tuttavia sarà vittima di un malore che metterà in allarme Ornella e Raffaele.

Dopo questo episodio, anche grazie ai suoi amici, Marina si renderà conto che dovrà avere più cura di sé. Nel frattempo Roberto sarà in vacanza con Lara, che approfitterà dell'atmosfera per proporre a Ferri una convivenza. L'uomo rimarrà spiazzato dalla richiesta, ma deciderà di rifiutare nonostante ormai senta una forte distanza con Marina.

Anticipazioni della settimana dal 28 agosto al 1° settembre: Damiano in crisi

Le nuove puntate di Un posto al sole dal 28 agosto al 1° settembre vedono al centro dei riflettori anche Rosa, che si aprirà con Clara e le confiderà di aver dichiarato il falso alla polizia.

Damiano, invece, sarà sempre più spaventato dalle minacce di morte da parte di Sabbiese. Al poliziotto non resterà che avvicinarsi a Eugenio in cerca di informazioni da dare al suo ricattatore. Per Damiano non sarà affatto facile andare contro i suoi principi morali e sarà molto combattuto sul da farsi. Intanto Clara deciderà di chiarire la sua posizione con Eduardo.

Michele prova a convincere Luca a essere sincero con Giulia

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle puntate dal 28 agosto al 1° settembre ci sarà spazio anche per Giulia. La donna si lascerà andare nella sua relazione con Luca e Renato soffrirà molto per questa nuova situazione. Nel frattempo Michele incoraggerà l'amico a parlare chiaramente con Giulia della sua malattia.

Per Luca si presenterà un altro episodio di amnesia che metterà nuovamente in allarme sulla sue condizioni di salute. Dopo la vacanza a Lisbona, per Rossella ci sarà una proposta inaspettata da parte di Riccardo.